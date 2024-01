Por decisión propia, Carla abandonará la casa de GH

Carla De Stefano tomó una decisión firme, pero difícil: abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe), y fue la propia participante quien realizó el anuncio luego de que Santiago Del Moro le diera pie, en el final de la gala del jueves, para que haga el aviso formal a sus compañeros y a los espectadores.

Desde el primer día en el reality, la emprendedora mostró entusiasmo por vivir esta experiencia televisiva única. Sin embargo, comenzó a extrañar a su familia, especialmente a sus hijos, comunicándoselo a sus compañeros. Incluso en más de una ocasión se la vio llorando durante este primer mes del reality, un Gran Hermano lleno de tensiones, donde no faltaron los gritos y las agresiones verbales, además de algunos encontronazos que derivaron en denuncias de agresiones físicas.

Tras realizar su anunció, Carla pidió la palabra: “Los motivos los saben todos. Lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano. Cada vez que hablo del tema, me emociono. Sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos. Yo pensé que iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda de tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá y que no iba a extrañar tanto”.

“Desde el día dos que estoy acá, pasan los días y cada vez extraño más. Me di cuenta, justamente como esta casa me humanizó mucho más aún de lo que soy, que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos. No soy feliz estando separada tanto tiempo de ellos. Y si no soy feliz, no puedo brillar acá, entonces no tiene sentido”, expresó conmovida.

Fue en ese momento donde intervino Santiago Del Moro, quien destacó: “¿Viste que Isabel empezó un día con esto de 'me quiero ir'? Varios me han dicho 'me quiero ir', pero yo a ella no le creía que se quiera ir. Pero quiero decirte que a vos sí te creía desde el primer día que te querías ir. Ayer, hablando con la producción, les dije 'no quiero contener más a una mujer, a una mamá que está pasando por muchas cosas. Soy papá también, y cada uno lleva su paternidad o maternidad como puede. Seguramente pasás mucha culpa de estar ahí, qué pasa con tus hijitos, que son muy chiquitos, Por eso, te entiendo. Yo no te quiero retenerte más, Chula. Es lo mejor que podés hacer. La próxima semana, esas puertas se van a abrir, vas a salir por la puerta grande, como te merecés. Has sido una gran jugadora en este juego. Disfrutá de los últimos días y tratá de pegar algunas partes que están ahí, de unir, como madre que sos”.

Tras ello, Carla se expresó, ya no ante Del Moro, sino ante sus compañeros que observaban la escena en silencio y sorprendidos de que por fin haya tomado la decisión de partir. Parada frente a ellos, les dedicó algunas palabras y afirmó entre lágrimas: “Yo no vine a hacer un papel acá, yo dije 'bueno, me gusta actuar, me gusta hacer reír, quizás viniendo a este programa tengo una salidita laboral con lo que a mí me llena el alma que es lo relativo al arte. Y yo no venía a ser algo que no soy, y pensaba que podía aguantar dos o tres meses, y los que saben, desde el día dos que me fui a llorar al cuarto y dije que claramente esto era para mí insostenible”.

“De acá me llevo una experiencia buenísima y una certeza y un deseo, que es que esta casa, les juro por mis hijos, que a mí me humanizó, porque me hizo revalorizar el afecto, los vínculos, el prestarle atención al otro sin el celular de por medio o comer sin la tele. Yo acá me di cuenta de que ninguna carretilla llena de plata compensa lo que es tener familia, afectos, vínculos, el afecto de una mamá, un papá, un hijo”, expresó.

Fue en ese instante en que, entre lágrimas, afirmó: “Yo perdí una teta y tuve miedo a la muerte, a los 40 años me enfrenté con el miedo a morirme y yo que ahora estoy con mis seres queridos les digo que lo más importante en la vida son los valores, tener salud y tener afecto, y cuidar los afectos, y que si no tienen salud no tienen nada. Pueden tener toda la guita del mundo, todos los bienes del mundo, pero sin salud no tienen nada, y tener salud y una vida llena de bienes, pero en soledad, sin afectos válidos, verdaderos, familia, no se disfruta igual”.