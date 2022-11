Por qué la TV Pública retiró el crespón negro por Hebe de Bonafini durante la transmisión de los partidos

La pelota ya comenzó a rodar en el Mundial de Qatar 2022 y, aunque todavía la selección argentina no hizo su debut, ya comenzaron a disputarse los primeros partidos. En este sentido, algunos canales ya consiguieron los derechos de transmisión, tal es el caso de la Televisión Pública que este domingo emitió la inauguración y luego los primeros encuentros, como el que disputó el equipo local contra Ecuador y este lunes el que tuvo lugar entre Senegal y Países Bajos.

Sin embargo, en este último duelo, que terminaron ganando los europeos por 2 a 0, hubo un detalle que llamó mucho la atención. Y fue que el canal estatal removiera de su pantalla el crespón negro, que se había dispuesto desde el momento en el que se conoció la muerte de Hebe de Bonafini. La ausencia de dicho símbolo desconcertó a la audiencia, que lo había visto incluso hasta la trasmisión anterior.

Fue Ángela Lerena, una de las relatoras, la encargada de explicar el motivo. “La Televisión Pública manifiesta su dolor por la muerte de Hebe de Bonafini. Por disposiciones de FIFA, nuestro canal no puede agregar ningún tipo de gráfica, por lo que no podemos poner durante los partidos el crespón negro en señal de duelo”, expresó la periodista, casi sobe el final del encuentro. La TV Pública removió el crespón negro por Hebe de Bonafini

La noticia de la muerte de Hebe la dio a conocer su hija Alejandra el domingo cerca del mediodía. En el comunicado, agradece los cuidados recibidos, especialmente por parte de los profesionales del Hospital Italiano donde su madre se atendía y donde había estado internada varias veces, y pide respeto a la necesidad de la familia de llorarla en la intimidad.

En las primeras horas de este lunes feriado, el Gobierno definió cómo serán los tres días de duelo por la muerte de la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado por Alberto Fernández, Juan Manzur -jefe de Gabinete- y Martín Soria -ministro de Justicia-, la administración pública declaró tres días de homenaje que empezaron a correr el domingo, fecha del fallecimiento de la titular del organismo de derechos humanos. “Durante los días de duelo la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos”, se precisó en el artículo 3. Además, el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expresará formalmente las condolencias del gobierno nacional a la familia de Bonafini.

No hay más definiciones, por lo que tanto dependencias públicas como privadas funcionarán normalmente durante los días de duelo. También habrá clases como sucede habitualmente, excepto por los colegios que definieron horarios especiales por el partido que jugará mañana la Selección en el inicio del Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos del acto administrativo, se enumeraron los argumentos que impulsaron al gobierno nacional a adoptar esta decisión. “Hebe de Bonafini se convirtió en una figura de orden internacional; no hay país en el mundo que no conozca los trágicos años del terrorismo de Estado en Argentina y que no haya visto a las Madres de Plaza de Mayo como un símbolo de la lucha por los derechos humanos”, se destacó. “Con enorme valentía, con inmenso coraje, con su búsqueda infatigable, su lucha de décadas generó una sociedad mejor, que lleva a los derechos humanos como un elemento de su propia identidad nacional”, agregaron.