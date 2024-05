Premios Gardel 2024: uno por uno, todos los ganadores

Este martes, se llevó a cabo la 26° edición de los Premios Gardel que destacó lo mejor de la música nacional del último año. La ceremonia, que se realizó desde el Movistar Arena, resaltó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos de la industria local. Entre los artistas más nominados figuraban: Milo J (15), Emilia Mernes (12), Maria Becerra y Bizarrap (10), Duki y Big One (8), Lali (7), Fito Páez y Luck Ra (4).

Álbum del año/Gardel de Oro: Miranda! por Hotel Miranda!

Con Trueno en el escenario, quien subió para entregar el Gardel dorado, Iván de Pineda agregó suspenso al momento. Así, el rapero nombró a la banda de pop. “Gracias de corazón, muchísimas gracias, queremos empezar a agradecer a la familia”, comenzó diciendo Sergi. A su lado, invadida por la emoción, Gattas agradeció a su hija y a todos los fans de toda su vida.

Uno por uno, los ganadores

La transmisión oficial comenzó con el saludo de Iván de Pineda, quien le dio la bienvenida al público: “Talento que vamos a disfrutar a lo largo de toda la noche. Los shows van a ser espectaculares”. Luego, le dio paso a sus compañeros. Fue entonces cuando Cristian Vanadia frenó al ver a Lali, quien saludó al público y desfiló ante la ovación de la gente.

Canción del año: Lali por Obsesión

Antes de subir al escenario, la cantante saludó a sus amigos, quienes le insistieron que fuera a buscar el nuevo con su Gardel recientemente ganado. “Me creo mil con la cartera Carlos Gardel. No me lo esperaba en lo absoluto. Lo quiero compartir con todos los pibes nominados. Aguante la cultura. Gracias al mejor fandom del mundo, lo tengo que decir. Es una locura, no dejan de sorprenderme”.

Nuevo artista: Milo J por 111

Al recibir su premio, el joven ajustó el micrófono y dijo: “Quedó altura Lali. De esta esta noche creo que es el único premio que me merezco. Hace dos años eme estaba cag..de hambre y ahora estoy en los Gardel, eso es una revelación. A todos los productores que me acompañaron, todo el mundo, el 2023 fue loquísimo. Gracias a mi mamá por confiar en mí. No terminé le colegio pero gané un Gardel”.

Álbum artista pop: Lali por Lali

Entre aplausos, saludos de sus amigos, y tras un beso con su novio, Pedro Rosemblat, Lali subió al escenario. Antes de ponerse ante el micrófono, dio un pequeño insulto al aire al ver la reacción del público. “Este es especial, pero este me emociona particularmente. Hay muchísimo para decir de un disco, son años que nos llevó hacerlo. Gracias es lo único que resume lo maravilloso que fue para mí. Quiero agradecerle a toda la gente que me banca. Fueron tiempos movidos para mí, estoy conmovida por el nivel de amor que recibo. Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea, víctimas de lesbicidio en Barracas. No nos acostumbremos a escuchar estas historias, es la vida de nuestros amigos, de nuestros amores, de la gente que merece vivir en libertad justamente. Por último quiero dedicarle este premio a lo quien inspiró este premio, la comunidad LGTB. Me vine cag.. desde España para ver si me ganaba uno de estos. Solo quiero decir: 'no están solos'”.

Álbum de rock alternativo: Usted Señalemelo por Tripolar

El trío subió al escenario mientras sonaba su álbum de fondo. Juan Mango Saieg tomó el micrófono y dijo: “Tripolar no sería nada sin el apoyo de nuestros fans y nuestra familia. Este premio representa a todas las personas que pelean día a día por sus sueños. “Tripolar es un disco muy importante para nosotros, feliz cumple Tripolar”, cerró Lucca Beguerie Petrich.

Álbum conceptual: Mercedes Sosa por Mercedes florecida

El equipo de trabajo celebró al escuchar el nombre de la artista. Sobre el escenario expresaron: “Esto es un disco de Mercedes, alrededor de Mercedes. Con muchos artistas que la quieren. Mi principal agradecimiento, el amor de ellos le dio sentido a este trabajo”.

Canción pop urbano: Bizarrap y Shakira por Bzrp music sessions, vol. 53

Al no estar presente, Bizarrap agradeció el premio a través de un video

Al no estar presente, Bizarrap envió un mensaje que fue transmitido en la pantalla: “Qué onda la gente de los Gardel. Quiero mandar un saludo a la distancia, muchas gracias por este reconocimiento. Les mando un abrazo grande, me encantaría estar ahí, por trabajo tuve que estar afuera. Un abrazo, especialmente a los artistas que están ahí”.

Álbum grupo de folclore: Ahyre por Eco

Dos integrantes subieron a recibir el premio en nombre del grupo. “Esto va para todos los que trabajaron en el disco, para todos nuestros compañeros que están en Salta. Aguante la cultura, aguante la música de nuestra raíces. Gracias a nuestras familias”.

Canción de cuarteto: Luck Ra y BM por “La morocha”

Luck Ra y BM festejaron el Gardel

En una especie de similitud con la consagración de Argentina en el Mundial, Luck Ra tomó el premio y simuló levantar una copa junto a su equipo. Así dijo: “Le quiero mandar un besazo a mi familia mis amigos a una persona que está acá. Le quiero mandar un beso muy grande a Maluma, que es la primera persona que se anima a llevar el cuarteto a donde lo queremos llevar”.

Videoclip largo: Miranda! por Hotel Miranda!

Miranda! agradeció a Melanie Anton Def por el trabajo en sus videclips. En una mezcla de euforia, Juliana Gattas expresó: “Muchas gracias, es increíble. Melanie (Melanie Anton Def), la gran creadora del año más divertido de videclips de nuestra carrera. La pasamos increíble”.

Álbum artista tropical: Nico Mattioli por Porque te quiero

Nico Mattioli festejó el reconocimiento a mejor Álbum artista tropical por Porque te quiero. Tras los aplausos, Mattioli expresó: “Es un placer enorme estar acá, no se qué decir, pero agradecido de estar acá. En especial agradecer a mi familia, y en especial a mi hija. Gracias por acompañar a mi viejo, el más grande en mi corazón”.

Productor del año: Facundo Yalve por 111 de Milo J

Milo J subió al escenario a buscar el reconocimiento por su compañero. Tras escuchar su nombre, el joven de Morón dijo: “No vino él, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio de hacer la música que me gusta. Un fuerte abrazo para él, una locura hermano, muchas gracias”.

Álbum grupo pop: Miranda! por Hotel Miranda!

Miranda! vive el mejor momento de su carrera. Tras el éxito de Hotel Miranda!, la banda vive su momento de mayor éxito y popularidad tras 20 años de trayectoria. Al subir al escenario, Juliana Gattas expresó: “Emocionadísimos con este premio, estamos muy contentos con el disco que hicimos, no nos alcanza el corazón para el amor que nos dieron”. Ale Sergi agregó: “Que viva el pop argentino, muchas gracias”.

Álbum Urbano: Nicky Nicole por Alma

Nicki Nicole agradeció tras recibir el premio por su álbum Alma. Con una sonrisa en su cara, la joven se reía de lo alto que quedaba el micrófono. “Ay, no, qué locura”, dijo mientras lo bajaba. “La verdad que tenía todas unas palabras pensadas pero es muy loco la verdad, no sé qué decir. Gracias a la gente, estuvimos acá nueve veces gracias a este disco. Estoy muy nerviosa, pero no quiero dejar de agradecer a los artistas que comparten terna conmigo. Milo, vení, formás parte de este disco. Es un orgullo compartir con Duko, que es un hermano para mí. Argentina, más que nunca en la casa”, expresó la rosarina.

Canción urbana: Bizarrap & Milo J por “Fruto”

Milo J subió a buscar el reconocimiento y le agradeció a Bizarrap. La canción, que forma parte de la Music Session #57, se llevó el premio. Feliz por el reconocimiento, Milo J subió al escenario y expresó: “Faltó el Gonza, el Biza. No sé qué decir. Estoy muy agradecido la verdad”.

Videoclip corto: Lali por “Quiénes son?”

Al anunciar su nombre, el estadio completo se vino abajo. En medio de una marea de aplausos y gritos, la joven subió a recibir el premio. “Esto siempre me pasa”, dijo mientras bajaba el micrófono. “Buenas noches Argentina, me hice la canchera y estoy nerviosa. Yo dirigí este video junto a Lautaro Espósito, mi primo hermano, lo amo. Quiero compartirlo con los fans, son tremendos, muchas gracias por ese amor. Sobre todo, estoy no estaría pasando si no fuera por Moria Casán, ella es un ícono, gracias por sumarte a esta idea. Le deseamos lo mejor a todos los que gastan su tiempo en bardear, mentir y criticar por redes”, expresó.

Álbum artista de rock: David Lebón por Herencia Lebón

El nuevo proyecto discográfico se basó en reversiones de artistas como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Los Beatles. Luciendo un traje, sin corbata, Lebón recordó las bandas que integró al subir al escenario: “Herencia, y lo que va a venir, lo que quiero decir es disfruten de esta vida'. Esto pasa rápido, estoy disfrutando como loco. Los amo a todos, muchas gracias”.

Álbum canción de autor: Lisandro Aristimuño por El rostro de los acantilados

Lisandro Aristimuño recibió el premio por su octavo álbum de estudio. El mismo contó con la participación de David Lebón, Pedro Aznar, entre otros. “Muchísimas gracias, hacer música en nuestro país es muy difícil, todos los sabemos. Sabemos lo que significa hacerlo. Agradezco infinitamente a todos los que van a los shows”, expresó Aristimuño.

Álbum folclore alternativo: Los Tabaleros por Caramelos de felicidad

Fundidos en un tierno abrazo, el grupo festejó lleno de alegría. En su camino al escenario, la banda recibió el aplauso de la gente. Se trata del quinto disco de Los Tabaleros: “Este sueño de hacer folclore mutante ya tiene más de 20 años, nació en Almagro y estamos muy felices. Gracias a todos los que confiaron en nosotros, “El Mono” de Kapanga y Ricardo Iorio”.

Álbum pop alternativo: Nafta por Nafta II

La banda mostró su felicidad tras el reconocimiento, el mismo también los llevó a presentarse en el Luna Park. Antes de subir al escenario, todo el equipo festejó saltando en círculos. “Como alguna vez dijo Carlos Gardel: 'muchas gracias'. Gracias a todos los que arman este proyecto. Aguante la cultura, aguante nuestro país. Somos una gran familia”, expresó el grupo.

Colaboración Urbana: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One por “Los del Espacio”

El grupo autodenominado, Los del Espacio, se llevaron el recibimiento por el éxito de la canción. Lit Killah, Rusherking y Big One subieron a recibir la estatuilla. Segundos después los sorprendió Tiago PZK, uniéndose al festejo. “Gracias Big One, la rompió toda, sin él no sería posible. Aguante Los del Espacio”, dijo el intérprete de “La Trampa es Ley”.

Canción tropical: Emanero, La K'onga & Antonio Rios por “Adicto”

Tras saludarse y abrazarse con sus compañeros, el cantante subió al escenario a recibir el premio. “Muchas gracias, primero quiero agradecerle a Antonio Ríos, a la K'onga y a la movida tropical que me acogió. Es un honor, les estoy muy agradecido”.

Álbum de jazz: Escalandrum por Escalectric

En la categoría de Jazz destacó el trabajo realizado por el sexteto liderado por Pipi Piazzolla. El disco representa su reinvención después de 25 años de carrera.

Canción de Folklore: Mery Murúa por “Baile eterno”

En 2023, la artista presentó su primer disco con canciones propias. Con 30 años de trayectoria como intérprete folklórica y tanguera, la cantante se dio el lujo de trabajar junto a su hijo, quien fue coproductor de este trabajo.

Canción de tango: Quinteto Negro la Boca por “Cicatrices”

Por segundo año consecutivo, el grupo logró resaltar como mejor canción de tango. La agrupación, que desafía convenciones, revitaliza el género y abre nuevas puertas en la escena musical contemporánea festejó el premio.

Álbum de Chamamé: Flor Bobadilla y Abel Tesoriere por Aromas del tiempo

El dúo integrado por Flor Bobadilla y Abel Tesoriere lanzó Aromas del Tiempo, un disco de 13 composiciones que evoca aquellos éxitos de la música litoraleña de los años 60 y 70. Con este trabajo, que transporta al público a la zona de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo, los artistas celebraron el premio.

Álbum artista de Cuarteto: Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos por La Muela - LBC

En la categoría de Cuarteto, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos se destacaron por su obra, La Muela - LBC.

Colección de catálogo: Ramón Ayala por El hombre que canta al hombre

En las primeras horas de la ceremonia, se destacó el trabajo de Ramón Ayala por su álbum El hombre que canta al hombre. El premio resaltó la obra del referente de la música litoraleña, quien falleció en diciembre del año pasado. Su música y trayectoria artística trascendieron las fronteras geográficas del Litoral recorriendo el país entero, Latinoamérica, Europa y lugares de África y Asia.

Mejor álbum de rock: El mato a un policía motorizado por SÚPER TERROR

La banda liderada por Santiago Motorizado recibió el premio por su disco lanzado en junio de 2023. “Gracias por el reconocimiento, y gracias por la respuesta que tuvieron las canciones en todos lados. Grabar SÚPER TERROR en medio de la gira de 2022, después de dos años de no tocar por la pandemia, fue un desafío grande, pero disfrutamos mucho cada pequeña temporada encerrados en el desierto texano. Buscando lo nuevo y jugando a inventar el sonido del futuro”, expresó el artista al obtener el reconocimiento.

Álbum artista pop tradicional: Dany Martin por Toda una vida

El galán de la música romántica, Dany Martin, celebró en el escenario tras recibir su reconocimiento por su disco Toda una vida. Con 63 años de carrera artística, el cantante recordó a su compañera de vida con este álbum.

Álbum Infantil: Canticuénticos por Para saber que te quiero

El grupo Canticuénticos, que comenzó en 2007, estalló de alegría al recibir el reconocimiento por su sexto disco de canciones originales. La banda santafesina es uno de los proyectos artísticos que actualmente acompaña a los más pequeños.

Álbum Instrumental: Chango Spasiuk por Eiké! (Entrar en el alma)

Con más de tres décadas de trayectoria, Chango Spasiuk festejó el reconocimiento. “¡Gracias!”, escribió Spasiuk en sus redes en un posteo que incluyó una foto del momento cuando subió a recibir su premio.

Álbum música electrónica: Evlay por 333

El productor estrella de la nueva generación mostró su felicidad tras ganar en la categoría música electrónica por su disco 333. A finales de 2023, el artista había hecho vibrar a su público al presentar su trabajo en Niceto Club.

Canción de pop: Diego Torres por Mejor que ayer

“El que gana un premio Gardel baila y festeja como quiere”, escribió el artista en sus redes sociales al conocer la noticia de que había ganado en la categoría. En el posteo oficial de la premiación, Torres escribió: “Muchas gracias”.