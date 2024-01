Premios Óscar 2024: ¿Cuáles son los favoritos para las nominaciones?

Las nominaciones para los próximos premios Óscar se conocerán el martes 23 de enero. Como siempre, hay muchos candidatos y los fanáticos del cine ya hacen apuestas para ver quienes serán parte del evento de premiación más importante de la industria cinematográfica, que será el 10 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles.

Las películas mejor posicionadas para recibir varias nominaciones son ''Oppenheimer'' y ''Barbie'', que vienen arrasando en la temporada de premios, como por ejemplo, en los Globos de Oro. Además, es casi seguro que encontraremos entre las nominadas a ''Los Asesinos de la Luna'' y ''Pobres Criaturas''. No sería extraño que estas cuatro películas obtengan más de 10 nominaciones, ya que esto ocurrió una única vez en 2019, cuando ''El Irlandés'', ''Joker'', ''Érase una vez en Hollywood'' y ''1917'' lograron algo que parecía imposible hasta ese momento.

Cada año, los votantes de los Oscar demuestran que pronosticar premios es más un arte que una ciencia. Siempre falta alguien que parecía asegurado, y siempre hay alguien que no estaba en la predicción de nadie. Entonces, ¿qué sorpresas nos esperan?

Las posibles nominaciones de los premios Óscar 2024:

En la categoría más importante, la de mejor película, podemos encontrar, de manera prácticamente asegurada, a ''Oppenheimer'', ''Los Asesinos de la Luna'', ''Barbie'', ''American Fiction'', ''Anatomía de una Caída'', ''Vidas Pasadas'', ''The Holdovers'', ''Pobres Criaturas'', ''Maestro'' y ''La Zona de Interés''. Podrían sumarse ''El Color Púrpura'', ''Air'' y, como sorpresa, la película de Jacob Elordi y Barry Keoghan, ''Saltburn''.

Siguiendo la lógica, los nominados a mejor director saldrían de alguna de estas películas. ¿Las opciones más probables? Jonathan Glazer (La Zona de Interés), Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas), Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexander Payne (The Holdovers) y Martin Scorsese (Los Asesinos de la Luna). Podrían entrar en la categoría la francesa Justin Triet (Anatomía de una Caída) y Greta Gerwig (Barbie).

Pasando a los actores y actrices, podríamos encontrar a Cillian Murphy (Oppenheimer), Bradley Cooper (Maestro), Paul Giamatti (The Holdovers), Jeffrey Wright (American Fiction) y Colman Domingo (Rustin), siendo la gran incógnita si estará o no Leonardo DiCaprio (Los Asesinos de la Luna).

Por el lado de las mujeres, estarían Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna), Sandra Hüller (Anatomía de una Caída), Carey Mulligan (Maestro), Margot Robbie (Barbie) y Emma Stone (Pobres Criaturas). Una sorpresa podría ser Annette Bening (Nyad).

En cuanto a los actores de reparto, no sería raro ver a Robert De Niro (Los Asesinos de la Luna), Robert Downey Jr. (Oppenheimer) y Ryan Gosling (Barbie). A partir de acá, se abre un abanico de posibilidades: Sterling K. Brown (American Fiction), Dominic Sessa (The Holdovers), Charles Melton (May December) y dos actores de ''Pobres Criaturas'', Mark Ruffalo y Willem Dafoe.

En la categoría de actriz de reparto, las cosas estarían más claras, ya que Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (El Color Púrpura), Jodie Foster (Nyad) y Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) serían una fija, y el quinto lugar podría estar ocupado por Julianne Moore (May December) y por Sandra Hüller (La Zona de Interés), quien podría estar nominada tanto en esta categoría como en la de mejor actriz, al mismo tiempo.

Los Globos de Oro, un indicador de quienes podrían ganar el Óscar:

Los premios Globo de Oro son los que cada año funcionan como anticipo de los posibles grandes ganadores en la ceremonia de los Oscar en la industria cinematográfica, aunque hay varias diferencias entre ambos galardones y valoraciones también distintas por las que uno de ellos es más importante.

Hace una semanas, se celebró una nueva edición de los premios, y los ganadores de las categorías principales fueron los siguientes:

Nominaciones a Mejor Director:

Bradley Cooper - Maestro

Celine Song - Vidas Pasadas

Christopher Nolan - Oppenheimer (Ganador)

Greta Gerwig - Barbie

Martin Scorsese - Los Asesinos de la Luna

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Nominaciones a Mejor Película Drama:

Anatomía de una Caída

Los Asesinos de la Luna

Vidas pasadas

La Zona de Interés

Maestro

Oppenheimer (Ganadora)

Nominaciones a Mejor Actriz Drama:

Annette Bening - Nyad

Cailee Spaeny - Priscilla

Carey Mulligan - Maestro

Greta Lee - Past Lives

Lily Gladstone - Los Asesinos de la Luna (Ganadora)

Sandra Hüller - Anatomía de una Caída

Nominaciones a Mejor Actriz de Reparto:

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers (Ganadora)

Danielle Brooks - El Color Púrpura

Emily Blunt - Oppenheimer

Jodie Foster - Nyad

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Nominaciones a Mejor Actor Drama:

Andrew Scott - All Of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer (Ganador)

Colman Domingo - Rustin

Leonardo DiCaprio - Los Asesinos de la Luna

Nominaciones a Mejor Actor de Reparto: