Preocupación por el primer participante contagiado de coronavirus en ShowMatch

La nueva temporada de ShowMatch, con la conducción de Marcelo Tinelli, arrancó esta semana en el prime time de la pantalla de El Trece. Este marte debutó La Academia, el nuevo certamen que reemplaza al clásico Bailando. Los famosos deben demostrar su talento para diversas disciplinas y son juzgados por los miembros del jurado integrado por Pampita Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdes (en reemplazo de Ángel de Brito que permanece aislado tras volver de Miami y recuperarse del coronavirus).

Ahora la producción de LaFlia está preocupada por el contagio de uno de los participantes: Nicolás Fleitas, el partenaire de Cadela Ruggeri. El joven rosarino todavía se está recuperando y no se sabe cuándo podrán debutar en la pista con el cubo al cuadrado, el primer ritmo de la competencia en el que ya bailaron cuatro parejas: Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber; Mar Tarrés y Franco Mariotti; Romina Richi y Juan Manuel Palao.



En el ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM), la periodista Maite Peñoñori contó que Nicolás fue diagnosticado con covid-19 la semana pasada y ya está por tener el alta epidemiológica. Candela dio negativo y estuvo ensayando con otro bailarín la performance en el caso de que su partenaire no se recuperara al 100% cuando la producción les de fecha para debutar en ShowMatch.

Ángel de Brito, que conduce desde su casa durante esta semana, aseguró: “Cuando tenés el alta epidemiológica lo que te dice el médico es que justamente que no contagias. Le puede seguir dando positivo (el hisopado), pero ya no tiene infección”. El jurado de La Academia conoce de la enfermedad porque lo vivió en carne propia. Ahora está aislado por unos días y en breve volverá a trabajar.

Por otra parte, el mismo Marcelo Tinelli se defendió de las críticas recibidas por haber salteado protocolos y tener demasiada gente en el estudio durante su debut del lunes. “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión".

Luego, el presentador detalló: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”.

Con más de 30 años entreteniendo a los argentinos por las noches y en referencia a las críticas provenientes de los periodistas de espectáculos agregó: “No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”.