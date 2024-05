¿Qué es el Bulletproof? : El café especial que toma María Becerra y genera polémica

El Bulletproof Coffee, una bebida que consiste en mezclar café con manteca sin sal y aceite de coco, y que la cantante María Becerra comentó que la toma todas las mañanas, generó revuelo en redes sociales.

La idea detrás de este café es generar energía sostenida, mejorar la claridad mental y ayudar en la pérdida de peso al promover la cetosis, un estado metabólico en el que el cuerpo quema grasas en lugar de carbohidratos como fuente de energía. Sin embargo, el método no está exento de polémicas.

“Yo me preparo un café que se llama Bulletproof. Quiere decir un café a prueba de balas. Es un café que me lo recomendó la nutricionista a la que iba en ese momento, una mina muy zarpada. Y es un café que yo tomo siempre para darle energía al cerebro. Cuando te levantás, el primer combustible que necesita el cerebro, supuestamente, es la grasa”, comenta en el video que subió hace poco.

En su video, María se encargó de aclarar que es una respuesta a alguien que le pregunta como lo hace: “Estoy diciendo todo lo que ella me dijo, porque después me dicen ¡se cree nutricionista! No, les voy a pasar la receta. Un cafecito. Le ponen una cucharada de aceite de coco, una cucharada de manteca ghee y una cucharada de aceite de MCT (triglicéridos de cadena media). Yo no estoy recomendando nada. Lo recomendó una deportóloga, una nutricionista”.

Consultado por TN, el nutricionista Manuel Juárez Betemps (MN: 9163), quien suele divulgar los beneficios de una dieta cetogénica en su cuenta de Instagram dijo “Es una bebida que tiene mucho éxito en Keto porque es un alimento alto en calorías con mucha grasa. Tiene que combinar los tres elementos: Ghee, Crema y aceite de coco. Es una buena opción si es que se decide por llevar una dieta baja en carbohidratos de carbono para cuando se realiza un ayuno. Porque ingerís grasa sin dejar el ayuno y recibis energía al mismo tiempo”.

“El problema aparece si vos tomás ese café y a eso le sumás unas tostadas que es una estimulación insulínica alta, ahí podés hacerle un daño al cuerpo. Por eso, si vas a empezar a tener una dieta Keto, lo primero y principal es consultar a un especialista. Es el riesgo de imitar lo que hacen los influencers sin una adecuada guía profesional, comenta Betemps.

Es importante destacar que para esta bebida, y para el consumo de café en general, se debe usar granos tostados. Bajo ningún concepto es recomendable usar café torrado, que es el más vendido por ser más económico. El café torrado tiene un método de tueste que se le agrega azúcar para ocultar la mala calidad del grano con que se lo produce. Además de estar tomando una infusión de mala calidad, el torrado aporta azúcar al cuerpo enmascarada en un sabor amargo.

Por otra parte, ConBienestar consultó al nutricionista y antropometrista Facundo Crescenzo (MN: 6769) quien detalló: “Es una bebida alta en grasa saturada por el aceite de coco y la manteca, la peor que podemos conseguir. Es estimulante por la cafeína y te da grandes cantidades de energía por la parte de grasa, pero la realidad es que engorda”.

Consumir demasiada grasa saturada en la dieta puede llevar a enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud, como la elevación del colesterol. Según las Guías Alimentarias para los Estadounidenses del 2015, se deben limitar este tipo de grasas a menos del 10 por ciento de las calorías diarias y, si se tienen antecedentes de enfermedad cardiaca, la cifra desciende a un 7 por ciento.

El nutricionista explicó que nunca se va a generar músculo a partir de la grasa. La energía que aporta esta bebida no se usa de forma inmediata, sino que repone la que vos gastaste a base de grasa, por eso, se pueden producir excesos y ahí es cuando engordás. “Sí que sirve para evitar que una persona que pierda peso, pero no de la forma en la que queremos”, concluyó.

Bulletproof Coffee: Cuáles son los Beneficios Potenciales

Energía Sostenida: Los defensores afirman que el Bulletproof Coffee puede proporcionar energía duradera sin el "crash" que a veces se experimenta con el café normal.

Claridad Mental: Se dice que los MCTs y la manteca mejoran la función cognitiva.

Pérdida de Peso: Al promover la cetosis, el Bulletproof Coffee puede ayudar en la quema de grasa.

Bulletproof Coffee: Consideraciones y Críticas

Alto Contenido Calórico: Una taza de Bulletproof Coffee puede contener entre 200 y 500 calorías, principalmente de grasa. Esto puede ser problemático si no se tienen en cuenta estas calorías en el balance diario.

Nutrientes: Reemplazar el desayuno con Bulletproof Coffee significa perderse nutrientes esenciales que se obtienen normalmente de una comida balanceada.

Salud Cardiovascular: Consumir grandes cantidades de grasas saturadas puede no ser adecuado para todos, especialmente para personas con problemas de colesterol o enfermedades cardíacas.

Bulletproof Coffee:: Las opiniones de los expertos

Apoyo Moderado: Algunos nutricionistas y expertos en salud consideran que puede ser beneficioso para personas que siguen una dieta cetogénica o baja en carbohidratos.

Precaución: Muchos expertos advierten que no debe ser un reemplazo regular del desayuno debido a la falta de nutrientes y el alto contenido calórico.

Individualización: La respuesta a Bulletproof Coffee puede variar entre individuos, y es importante considerar factores personales como el estado de salud, objetivos dietéticos y niveles de actividad física.

En resumen, el Bulletproof Coffee puede ser una opción válida para algunas personas, especialmente aquellas que siguen una dieta cetogénica o buscan energía sostenida. Sin embargo, no debe ser considerado un reemplazo adecuado para una comida nutritiva y balanceada, y es importante consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo regularmente en la dieta.

