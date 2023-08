Qué dijo Mirtha Legrand sobre el triunfo de Javier Milei en las PASO

Este domingo, Javier Milei se impuso en las PASO 2023 con el 30% de los votos a nivel nacional. En medio de este contexto, la conductora Mirtha Legrand se refirió al triunfo del líder de La Libertad Avanza: “Es una sorpresa inesperada totalmente”.

Además, Chiquita hizo un análisis de la interna que hubo entre los dirigentes de Juntos por el Cambio: “La verdad es que tenía razón (Mauricio) Macri, tendrían que haberse unido (Horacio Rodríguez) Larreta y Patricia (Bullrich), hubiese sido otra cosa”, estimó.

En diálogo con TN, la popular diva de los almuerzos aseguró que más allá de lo ocurrido en estas elecciones, era importante “respetar los resultados” e insistió en su postura sobre lo ocurrido: “Esta sorpresa ha sido inesperada y dura”. Cuando le preguntaron qué pensaba del líder de La Libertad Avanza, Mirtha respondió: “Milei es un hombre demasiado apasionado. Pero no quiero decir nada porque después te dicen de todo”.

Luego, se refirió a la jornada electoral, y aclaró: “Soy una ciudadana que va a votar, tengo edad para no ir pero sigo yendo, una sola vez falté por motivos personales. Me siento muy ciudadana y muy argentina. Amo a mi país. Lo amo con un amor desmedido. Quiero que nos vaya bien a todos y en paz, hay que recobrar el orden”.

Durante la entrevista, Legrand también se refirió a su asistencia al show de Luis Miguel en el estadio Movistar Arena. La conductora vivió un momento “inolvidable”, ya que al ingresar al lugar la gente la ovacionó al grito de “Olé, olé, olé, olé, Mirtha Mirtha”. Y como si fuera poco, el artista antes de finalizar el show bajó especialmente del escenario para saludarla y regalarle una rosa blanca.

Ella lo tuvo tan cerca que se atrevió a asegurar que el cantante efectivamente “no es un doble”, sino el mismísimo Rey del Sol. “Yo la verdad eso que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando”, explicó y agregó convencida: “¿qué va a ser el doble?”.

Sin embargo, la diva hizo referencia a los notables cambios físicos del cantante: “Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi esplendió, joven, más flaco”.

Mirtha asistió al show acompañada por sus nietos, Nacho y Juana, así como su bisnieta Ámbar, además de un grupo de amigos que la ayudaron a ubicarse en las primeras filas para ver el evento protagonizado por el artista mexicano.

“Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular”, recordó y aseguró que había más de 20 mil personas, por lo que fue custodiada por dos seguridad que le indicaron que debía irse un rato antes de que el show finalizara para así poder hacerlo segura.

En este sentido explicó: “me dijeron ´te conviene irte un ratito antes por la gente´, y me estaba yendo cuando me dicen ´no Mirtha vuelva vuelva, que bajó del escenario a saludarla”. Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije ´mirá, sos un genio como cantas, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos´”.