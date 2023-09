¿Quién protege a Aníbal Lotocki en la Justicia?: La revelación que dio Burlando

La muerte de Silvina Luna trajo consigo, no solo un profundo dolor para sus familiares y cercanos, sino además un escandaloso rumor que apunta a Aníbal Lotocki. Se advierte que el cuestionado médico recibiría una fuerte protección política que impide a la Justicia proceder en su contra.

Al respecto, la periodista Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo (eltrece) que consultó a Fernando Burlando, abogado de la familia de la modelo, sobre este insistente trascendido.

El letrado dijo que Lotocki “tuvo o habría tenido una protección”, y destacó varios incisos: “No era precisamente política, sino que estaba relacionada con la Justicia y que era una mujer”.

Dicha aclaratoria responde a las versiones que señalaban al actual ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como benefactor político del cirujano. Sobre la misma línea, Brey aseguró que en la actualidad, Lotocki se encuentra solo: “Ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección, si la tuvo, la tuvo en otro momento”.

En cuanto al supuesto vínculo entre el médico y el político, fue la expareja de Lotocki, Pamela Sosa quien hace varios días, sorprendió con el señalamiento. Sin embargo, retiró sus dichos cuando Burlando le aseguró que no existen fundamentos que sustenten esta sospecha. “Fer me continúa confirmando que esto no es así y yo le creí”, destacó la exvedette.