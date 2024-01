¿Quién es Virginia, la nueva participante de GH?

“Está la valija, está todo listo. Se dijo de todo: se dijo que entraba un participante de Chile, una chica trans, una zapatera. ¿Está la familia? Está todo listo. Enfocame la casa porque en instantes ingresa ella. Recuerden que Bautista dijo que podría ingresar el amor de su vida”.

El jueves por la noche, Santiago del Moro anunció la incorporación de la nueva participante a Gran Hermano en reemplazo de Carla, quien abandonó la casa por propia voluntad. Se trata de Virginia Demo, una mujer que en su presentación aseguró que tiene “muchos años” y que estaba dispuesta a hacer “de todo” para ganar el juego y obtener los 50 millones de pesos.

“Hacés stand up, te gusta hacer humor, te gusta hablar de sexo, sos picante y vas por todo”, le dijo el conductor a la nueva jugadora antes de ingresar al reality adelantando un poco el perfil de la mujer.

Virginia es oriunda de La Plata y se dedica al stand up desde hace 13 años. Está soltera, separada del padre de sus hijas, de 24 y 26 años y si bien no descartó tener un romance dentro de la casa más famosa del país, aclaró que no le atraen los hombres más jóvenes.

“Miro series hasta cualquier hora y me levanto tipo 1 o 2 de la tarde, a veces hasta las 3″, dijo Virginia adelantando lo que será la convivencia dentro del reality y advirtió: “Todo lo que tiene que ver con ama de casa no me gusta nada. Si me cocinan mejor”. También contó que se emociona cuando escucha el tema “Azul”, de Cristian Castro y que se hizo tatuajes en el pecho “para tapar las arrugas”: “Cuando duermo se me hace como un surco”.

Además, indicó que trabajó durante 35 años “haciendo lo mismo” y que “pasó algo” que la impulsó a hacer lo que le gusta: humor y stand up. En su presentación no dio mayores precisiones al respecto, quizás dentro de la casa se anime a contarle a sus compañeros el motivo que la llevó al radical cambio en su vida. “Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios, que hay un montón, a nivel sexual”, agregó la participante.

“Para ganar Gran Hermano haría de todo, sin joder a nadie -aclaró-. Quiero demostrar que a esta edad se puede y todos los días se aprende algo. Acá estoy: el que no arriesga no gana. Me animé y es una experiencia que me muero por vivir”, concluyó Virginia Demo en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa del país y ser recibida por sus nuevos compañeros, a quienes -ya sabe- no puede darles ningún tipo de información del exterior.

Su cuenta de Instagram ha sido verificada y en su perfil ya anunció que es participante de Gran Hermano. “Buenas noches, gracias por la buena onda y el amor”, escribió en sus Historias junto a una foto suya en el reality. No es ella quien tiene acceso, ya que desde hace una semana está aislada, sino que dejó a alguien a cargo del contenido que se seguirá publicando durante su participación.

Allí, además, se describe como comediante y aseguró que “la risa cura”. Hasta el momento –a menos de un día de haber ingresado a la casa más famosa del país- tiene poco más de 60 mil seguidores, con quienes compartió casi mil publicaciones con videos de humor y promociones de los distintos espectáculos que realizó en los últimos 13 años de carrera.

Además de la popularidad adquirida por su rol de humorista y standapera, anoche, Virginia se convirtió en TT (Trending topic) en las redes sociales y hubo quienes recordaron su reciente paso por Luzu, en donde tuvo unos segundos para hacer stand up y mostrar su humor.