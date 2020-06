Reapareció públicamente la madre de La familia Ingalls: a los 78 años lee cuentos por Youtube

La familia Ingalls marcó un hito televisivo en el mundo. La historia estrenada el 11 de septiembre de 1974 en los Estados Unidos -basada en la saga de libros de Laura Ingalls Wilder-, no pasa de moda. Las repeticiones diarias que emite el canal Magazine siguen siendo tema de conversación en los foros de fans, a casi 46 años del primer episodio.

Michael Landon, el padre de ese querido clan, murió en 1991. En su funeral, los actores volvieron a verse las caras. Más tarde, en 2014, se dio el emotivo reencuentro televisivo del elenco: los personajes de Laura Ingalls, Mary Ingalls, Carry Ingalls, Caroline Ingalls, Willy Oleson, Nellie Olson y Almanso Wilder habían cortado el vínculo en 1983, cuando finalizó la serie. Pasaron décadas hasta que se los pudo ver otra vez juntos en pantalla. Visitaron por entonces el programa Today Show.

Desde ese momento, de Caroline, la artista Karen Trust Grassle, poco se sabía de manera pública. Algunas apariciones esporádicas en cine, hasta que la propia Nellie Oleson (la actriz Alison Arngrim) advirtió en sus redes sociales que por la cuarentena Karen leería historias a través de YouTube.

Una de las mamás más recordadas de la historia televisiva abrió su canal de YouTube. Y allí pudimos verla como si el tiempo no hubiera pasado: dulce, jovial a sus 78 años. Leyó Teeny-Tiny, una historia de su libro infantil favorito, Historias que nunca envejecen.

Caroline quedó en el recuerdo popular como esa mamá tierna que vivía en medio del campo, luchaba por sus tres hijas (luego la familia se agrandó), era maestra, y capaz de los gestos más bondadosos y las enseñanzas más nobles. En la vida real, no estaba tan lejana de la ficción...

Grassle nació en Berkeley, California, el 25 de febrero de 1942. En 1974 fue seleccionada para el papel de su vida, que la llevaría a la fama mundial: Caroline en Little House on the Prairie (el título original de la serie). Esa abnegada madre que encarnó fue el rol actoral más potente de su carrera. Tras la finalización de la serie siguió actuando en teatro.

Casada en tres oportunidades, su primer esposo fue el actor Leon Russom. En 1982, se unió a J. Allen Radford, con quien adoptó a una niña llamada, Lily. En 1991 se casó con Scott T. Sutherland, un médico de quien se divorció en 2000. Hoy vive en San Francisco.

En 2017 se la vio en el filme Lasso, de Evan Cecil. Antes, en 2012, había participado de un drama en cine, My Greatest Teacher. Grassle se volcó a la actividad teatral y sus apariciones en los set se dan de manera esporádica. Es selecta al elegir los trabajos y prefiere evitar las entrevistas periodísticas.

Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus fue la ex niña malvada de la serie Nellie (hoy 58 años) quien usó sus redes para volver a acercarse a todos esos televidentes que poco supieron de la vida de esos entrañables actores. Alison no para de ponerle el cuerpo a sketches, conversa con sus fans, hace parodias de aquella historia televisiva y responde a las dudas de los más curiosos.

En una entrevista televisiva, Arngrim se animó a confesar que fue una niña abusada, que la TV la salvó de algún modo al sacarla tantas horas de su casa y que los abusos habían ocurrido en su propio hogar: era nada menos que su hermano quien intentó violarla. "Fue horrible. Guardar el secreto es la peor parte. Me preguntaba si alguien podría saberlo con solo mirarme. “Nellie era una chica que a me sacó de mi casa cuando pensaba que no había escapatoria".

"Me pagaban para hacer de esta persona que grita, tira cosas, desahoga su ira, no le importa quién está mirando, muestra sus peores partes, hace caras terribles, y no le importa lo horrible que se ve. Fue absolutamente terapéutico", agregó. (Fuente Clarin)