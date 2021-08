Regalos y fotos con los fans: así fue el regreso de Pampita a su programa, a 11 días del nacimiento de su hija Ana

Pampíta no tiene respiro. A 11 días del nacimiento de su hija Ana Carolina, la conductora volvió esta mañana a su programa en Net Tv. Su regreso fue muy festejado por los integrantes del magazine, que la sorprendieron con flores y peluches. Además, a partir de esta noche, también se reencontrará con todo el equipo de La Academia (eltrece).

Como de costumbre, la modelo eligió un look impecable para esta vuelta a la televisión: mini verde, camisa y botas de caña alta. Las cámaras registraron toda su elegancia cuando salió de la productora Kuarzo, donde aceptó amablemente fotografiarse con los fanáticos que fueron a felicitarla por la llegada de una nueva integrante a su familia.

A fines de julio, Pampita -que había dicho que planeaba retomar pronto sus compromisos laborales- conversó con Marcelo Tinelli y aseguró: "Ana es parte de La Academia porque ya tiene su cuna en el camarín".

Si bien no había hablado de una fecha de regreso, la misma fue confirmada por su marido. “Está metida de lleno con la beba pero el lunes vuelve a trabajar, no puede con su genio”, avisó Robverto García Moritán en diálogo con Es por ahí (América). Entonces destacó que desde que la conoce, jamás paró y que siempre tuvo sus emprendimientos y dos o tres empleos. Por otra parte, el empresario gastronómico y precantidato a legislador porteñoreveló que es posible que la nena esté presente en más de una oportunidad en los estudios de televisión. “Yo creo que se la va a llevar y que será un poco parte del show. Tinelli está chocho con la idea de que volviera el lunes. Incluso él la va a pasar a buscar y van a ir charlando en el auto”, adelantó.

Lo cierto es que la frase “nace una estrella” nunca estuvo mejor aplicada. Ana también será clave en Siendo Pampita, el reality show que propone contar todos los detalles del embarazo y de los proyectos laborales de la modelo.

“Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico”, había anticipado tiempo atrás al aire de Pampita Online (Net TV). En aquel momento apuntó contra los que dijeron que también participarían sus hijos y su exmarido. “Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira: no hay guiones, yo a mis hijos los protejo muchísimo y no me gustaría exponerlos y no me gustaría dormir con cámaras dentro de casa tampoco”, señaló.

Para ese motivo tanto ella como Benjamín Vicuña firmaron unas cláusulas para proteger a Benicio, Bautista y Beltrán. “Es prácticamente todo mío, participan muy poquito mis hijos porque mi rol de mamá está muy presente, pero van a estar cómodos y cuidados para que no se sientan invadidos. Esta profesión la elegí yo pero ellos no tienen nada que ver”, concluyó en una entrevista.