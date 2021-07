Resucité: Mercedes Ninci recibió el alta y deberá permanecer en posición plana por varios días

Mercedes Ninci vivió días de mucha angustia e incertidumbre con respecto a su salud. Tuvo que ser internada tras sufrir un terrible dolor de cabeza al aire en Lo de Mariana y después de varios estudios los médicos pudieron llegar al diagnóstico: tenía una cefalea en estallido. Luego de haber pasado por terapia intensiva, recibió el alta y contó cómo se encuentra.

“Resucité. Volví a casa, pero no puedo manejar porque tengo que estar en posición plana para que el líquido que tengo vuelva al cerebro. Acostada no siento dolor”, exclamó al aire del ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

La periodista remarcó que las muestras de cariño fueron muchísimas: “Me llamó medio país. El doctor Guillermo Capuya me salvó la vida ahí en el piso y estoy eternamente agradecida. Ahora tengo que seguir un tratamiento e ir a revisarme”.

Por último, Ninci contó que una de las médicas que la atendió le dijo que lo que vivió no fue por estrés ni por algo emocional, sino físico. “Hay primicias y notas para rato”, concluyó entre risas.

El día que se descompensó temió lo peor, hasta llegó a pensar que iba a dejar a sus hijos sin madre: “Tenía miedo de tener un ACV. Mi mamá tuvo dos ACV. Tenía el miedo de que me pasara lo que le pasó a ella. También me acordé de Verónica Guerman, la fotógrafa, que le sucedió algo similar. Se me vino la imagen de ellas y el miedo no ayuda. Me llamó mucha gente, casi todo el país, pero no le contesté a todo el mundo. Yo me asusté realmente. Estas cosas pasan, pero hay que bajar un cambio”.

Este martes había dicho que el dolor que sintió fue realmente insoportable y difícil de explicar: “Fue de golpe y me desvanecí. Realmente sentí que me estaba muriendo. Fue una cefalea en estallido secundario con probable síndrome de vasoconstricción”.

El neurólogo Alejandro Anderson, que estuvo invitado a Los ángeles de la mañana, explicó en profundidad qué es la cefalea vascular. Se trata de un dolor de cabeza que alcanza su mayor intensidad en menos de un minuto: “Sentís que te explota la cabeza. Esta es una descripción clínica, pero se le agregan muchas cosas: te molesta la luz, los sonidos, se puede acompañar de hipertensión, también puede dar náuseas y vómitos. Y también te puede dar síntomas neurológicos, que eso también te despista y te alarma más. Podés dejar de ver con un ojo, o las dos mitades derechas o izquierdas del campo visual completo, tener un trastorno del habla o tener menos fuerza”.