Revelaron el primer adelanto de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

"House of the Dragon", el spin-off de la exitosa serie "Game of Thrones", dio a conocer este martes el teaser oficial que adelanta la nueva producción que será parte del universo creado en los libros por George R.R. Martin y que llegará a la plataforma HBO Max en 2022.



Basado en "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, la serie, que tiene lugar 200 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" cuenta la historia de la Casa Targaryen, pieza fundamental en la afamada serie creada por David Benioff y D.B. Weiss.



En el video de un minuto dado a conocer por la casa productora, aparecen las primeras imágenes oficiales de la serie que incluye en su elenco a Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryenk, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Pero, además, el teaser reveló a otros miembros del elenco: Wil Johnson ("Walking Dead") como Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron y Theo Nate como Ser Laenor Velaryon.