Ricardo Montaner se metió en la pelea de Residente y J Balvin

Hace algunas horas René Pérez y Bizarrap lanzaron una Music Session, en la que el cantante habló sin filtros del colombiano y Montaner no dudó en hacer referencia a la polémica en sus redes sociales.

“He visto con tristeza como dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin. Es un acto despiadado‚ una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, comenzó.

Luego el cantautor continuó: “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, siguió el padre de Mau y Ricky Montaner.

Para finalizar, Ricardo reflexionó: “Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos, no hace falta tanto frío. Los quiero. Ricardo”.

LA INTERNA ENTRE J BALVIN Y RESIDENTE QUE TIENE A TODOS LOS MÚSICOS EN VILO

La interna entre J Balvin y Residente viene desde hace tiempo, cuando el colombiano llamó a un boicot contra los Latin Grammys en 2021 y René Pérez se mostró en contra del movimiento.

En la letra, Residente expresa: "Un día dijo que quiso hacer reggaeton, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco".

"No se puede ser el líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones. No se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso".