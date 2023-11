Ricardo Piñeiro sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Ricardo Piñeiro está internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). El exrepresentante de modelos de 68 años permanece en estado reservado con insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

Los efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron a la casa de Piñeiro, luego de que un amigo de él se comunicara al 911 ya que no respondía a las llamadas en su puerta. Cuando pudieron ingresar a la propiedad, ubicada en el barrio de Recoleta, lo encontraron con bajos signos vitales y lo trasladaron al Hospital Fernández. Horas más tarde, fue llevado al Sanatorio Mater Dei.

Ricardo Piñeiro vive solo en su casa junto a sus perritos, según confirmó TN. De hecho, la última publicación en su cuenta de Instagram fue hace 5 días, paseando con las mascotas por la Plaza Vicente López y Planes. “Celebrando ser parte de esta gran familia”, había escrito él.

A principios de este 2023, Piñeiro había dado una entrevista a Socios del espectáculo (eltrece) donde aseguró que no volvería a trabajar como representante de modelos. “Este es un medio bastante especial porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas. No lo digo con resentimiento porque no soy nada resentido. Ves una que decís que puede funcionar y la formás, lo que uno hace como manager, y después se nos agrandan un poco. Eso no está bueno. Diosas arriba, terrenales abajo, siempre decía”

En el reportaje, el manager también recordó sus grandes dramas hace unos años, cuando tuvo que abandonar el rubro de la moda. Según sus palabras tuvo una “gran depresión” por una estafa que padeció y tuvo que cerrar su empresa.

El día que Ricardo Piñeiro habló de su adicción al alcohol: “Mi vida se estaba yendo al diablo”

Durante esa misma entrevista para el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Piñeiro había relatado la estafa que sufrió y su posterior adicción al alcohol. “En un momento tuve una gran depresión por muchos problemas y tuve que cerrar la empresa. No me sentía bien y empecé a tomar un poco de más. Entonces, recurrí a Alcohólicos Anónimos que me salvó la vida. Vine todos los días durante un tiempo muy largo y hace 5 años no tomo alcohol”, dijo él en marzo de este año.

En otro diálogo con La Nación, en diciembre del 2022, el exrepresentante de modelos habló de la salida que encontró en la Iglesia y cómo trabaja para devolverles la ayuda que le dieron. “Pasé momentos duros por mi adicción al alcohol. Eran días muy oscuros… Allí encontré un camino de sanación y logré recuperarme. Ahora disfruto de mi trabajo como voluntario, recibiendo a la gente y ayudando en lo que puedo”, explicó.

“Por culpa del alcohol mi vida se estaba yendo al diablo. Vivía en un entorno de soledad y depresión”, contó también en esa entrevista. “Me acerqué a Dios y salí. Mi mensaje es que siempre se pueden superar las dificultades que nos presenta la vida. Suena de manual, pero es la verdad, por eso quiero compartirla con quienes están sufriendo”, aseguró él.