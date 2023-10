Roberto García Moritán defendió a Pampita y negó los rumores de crisis

Pampita y Roberto García Moritán tuvieron que salir a dar explicaciones esta semana luego de que comenzaran a circular versiones sobre el fin del matrimonio. Desde entonces, la pareja se mostró en eventos y publicaron videos en sus redes donde se evidenciaba que estaban en el mejor momento de su relación. Es por ello que en LAM (América) fueron a buscarlos y decidieron hablar con los protagonistas sobre los rumores.

Primero acudieron a Pampita para despejar dudas sobre la separación con García Moritán. “Fue un twit que puso alguien de un partido peronista y se empezó a viralizar”, explicó la modelo entre risas. Luego, hizo referencia a la mudanza y aclaró por qué cambiará de hogar: “Habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a vivir todos juntos, pero vivimos todos juntos nada más el fin de semana”. A su vez, también destacó que la decisión de alquilar se debe a que ninguna de sus propiedades está cerca del colegio en donde estudian sus hijos. Pampita y Roberto García Moritán desmintieron los rumores de crisis.

El notero luego fue tras Roberto García Moritán y le consultó por el estado de ánimo de la jurado del Bailando (América). “¿Caro vino hoy con la peor de las ondas? Retó a Juli Puente, estaba mirando el celular... 'Está con la peor de las ondas', diría Marcela Tinayre. ¿Vos sabés algo?”, indagó.

Un tanto confundido, el político respondió: “Mirá, yo estoy de este lado igual que vos. Cuando vino conmigo por supuesto estaba feliz”. “¿Es el programa?”, le retrucó el periodista, a lo que Moritán consideró: “Puede ser, yo no soy, así que puede ser. No sé bien qué pasa, pero me parece que es parte del show”. Pampita y Roberto García Moritán hablaron en LAM (América) de los rumores de separación. (Foto: Instagram / pampitaoficial).

En ese momento, alguien en el detrás de escena le consultó si la mudanza podía ser un factor para el mal humor de Pampita. “La mudanza definitivamente nos perturba a todos”, reconoció.

En LAM (América) fueron más a fondo con el tema de la mudanza con Pampita y el periodista preguntó sin piedad: “¿Están cortos de efectivo?”. Roberto García Moritán explicó que no se debía a problemas económicos, sino más bien a una optimización de recursos. “Somos una familia muy grande. Le estamos encontrando la eficiencia a los recursos. Mis hijos no están viniendo tanto como yo creí que podían llegar a venir. Achicamos un poco para no tener situaciones que no se usen”, admitió.