Rocío Marengo reveló los celos de Eduardo Fort por su participación en ShowMatch: Me pidió que no bese

“Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!”. Con estas cuatro oraciones en un mismo tuit, Rocío Marengo anunciaba el martes pasado que se terminaba su participación en La Academia sin haber salido a la pista. Lo hizo respondiendo un tuit del periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de la competencia, actualmente cumpliendo la cuarentena por haber regresado de Miami, que comentaba las incidencias de la primera gala de la prueba de baile de ShowMatch.

Pero todo fue una falsa alarma por un enojo repentino o una estrategia para generar expectativas, o un poco de ambas cosas. Lo concreto es que en la gala de los jueves, cuando finalmente Marengo salió a la pista luego de la polémica alrededor de su renuncia. “Estuve 1500 horas ahí atrás, nadie se acordó de mí”, señaló la modelo con más humor que enojo, y demostrando su felicidad por volver a la pista a diez años de su última aparición.

Rocío fue acompañada por su hermana y unas amigas y allí Marcelo le preguntó si algún día la iba a acompañar su novio, el empresario Eduardo Fort. “Va a venir”, aseguró la participante y realizó una aclaración que le había hecho el hermano del recordado Ricardo. “Lo único que me pidió es que no bese. Yo ya besé en esta pista, te acordás”, le apuntó al conductor y le pidió disculpas a su partenaire, Nacho Pérez Cortés por la situación.

La coach Verónica Pecollo también estaba al tanto y lo tiene en cuenta a la hora de elaborar las coreografías. “Lo único que me pidió, pobre hombre, bastante que me banca”, reconoció la Reina del Koala, que se quedó con las ganas de realizar su baile patentado por los protocolos de distanciamiento.

Este viernes, Marengo pasó por Lo de Mariana para repasar su regreso al gran show de Marcelo Tinelli. Primero, minimizó su amago de renuncia con un comentario irónico: “¡Cómo voy a renunciar! Estoy feliz, me hice la diva. Además, ese día que no bailé lo pasé increíble”, aclaró ante la pregunta de la conductora Mariana Fabbiani, que de inmediato le recordó el pedido que le había hecho su novio: que no besara a su bailarín. “Lo tengo que cumplir”, ratificó Marengo.

“No le molesta el toqueteo? Que te levanten, que te den vuelta”, preguntó la conductora que siguió dando vueltas en el tema, pero la modelo la atajó: “No des ideas, por el momento, lo único que me pidió es eso”. Sin embargo, Fabbiani insistió con su postura. “No porque en los trucos, por ahí hay una mano rara”. “Sí, pero no se dio cuenta... Mariana, dejalo. Es un poquito celoso, y yo también, obvio”, cerró.

Está feliz, me ve feliz. El otro día me dio pena porque me dijo que estaba nervioso porque bailaba. Yo no sé si eran nervios o vergüenza”, reveló Rocío, que contó la devolución que le hizo Eduardo luego de verla bailar: “Le gustó el baile. Me dijo que estaba muy acelerada y es lógico, muchos nervios. La pista, Marcelo que no lo veía hace como diez años, encontrar a tantos productores amigos”, se justificó. Su performance también fue elogiado por el jurado y cosechó un parcial de 22 puntos.

Rocío Marengo está en pareja desde hace siete años con el empresario Eduardo Fort, más conocido como el hermano de Ricardo Fort. Aunque en el comienzo, ella prefería mantener un bajo perfil y no contaba mucho sobre esta relación, con el paso del tiempo se animó a dar detalles de su vínculo con el empresario y de la buena relación que tiene con sus hijos. “Hoy con Edu me ata un amor tan verdadero, tan sincero, tan real que si el día de mañana cada uno tiene otra pareja y yo necesito que Edu me pague la obra social, yo te puedo asegurar que por el amor que nos tenemos Eduardo y sus hijos jamás dejarían de estar conmigo en una situación límite. Hay amor y una familia”, señaló Marengo, que este año tuvo una participación en e reality que filmó en Miami Macarena, una de las hijas de su pareja.