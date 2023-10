Rodrigo Moreno, director de la película candidata a los Oscar: Ojalá Los Delincuentes traiga la tercera

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció que “Los Delincuentes” será la película que representará al país en la próxima edición del Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Se trata de un largometraje que cuenta una historia divertida sobre un robo a un banco, que recibió buenas críticas en las proyecciones que hicieron en otros países.

Rodrigo Moreno, que contó cómo se enteró de la nominación y cuáles son sus expectativas, aunque aún le queda un largo camino por recorrer hasta saber si resulta seleccionada entre las cinco películas que competirán por la estatuilla.

- ¿Dónde estabas y cómo te enteraste que "Los Delincuentes" fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar?

- Estaba en una situación ideal, acababa de presentar la película en Zurich, me fui a dar unas vueltas porque acá en los festivales vos presentás la película y después tenés un encuentro con los espectadores. Hay preguntas y respuestas y ahí me entero. Voy lo cuento, aplausos y fue muy genial el momento.

- Contame de la película, ¿Cómo surgió el proyecto, ¿Cómo fue el rodaje?

- La película tiene un largo proceso, yo tomo la premisa de una vieja película argentina que es “Apenas un delincuente”, de Hugo Fregonese, de 1949 y la reformo totalmente. En vez de hacer una película que tenía una premisa de un robo al trabajo, lo convierto en un banco y en un personaje cuyo trabajo consiste en contar dinero ajeno todos los días de su vida y comete un robo. El robo que comete no es para hacerse millonario y tener una vida lujosa, roba un monto de dinero exacto que le permita vivir el resto de su vida sin trabajar. Y ahí está el punto, quizás, más característico de la película, de poner un poco en discusión la pregunta o discusión de vivir para trabajar o trabajar para vivir.

- Imagino que la expectativa para el estreno el 26/10 es mucho mayor ahora. ¿Cómo pensás que la recibirá el público argentino?

- La expectativa es mucho mayor ahora por la repercusión que está teniendo esta prenominación al Oscar, lo cual es insólito porque no quiere decir que esté nominada al Oscar, es la representante argentina y tiene a Mubi atrás. Mubi es una plataforma de cine independiente y cine de autor, que lateralmente está dispuesta a desembolsar o invertir lo que hay que invertir para hacer una carrera y convencer a los miembros de la Academia de Estados Unidos. Para eso van a estar haciendo muchas pulsiones en Los Angeles y en Nueva York, sobre todo. Yo voy a viajar, ahora estoy en Hamburgo, pero voy a viajar a Estados Unidos para estar en el Festival de Nueva York, en el estreno de Nueva York y también a unas presentaciones en Chicago y en Los Ángeles.

- Contame en qué festivales internacionales se están presentando y cuál es la repercusión.

- La película estuvo en el Festival de Cannes, el principal festival de todos y es donde abrió. Entran apenas 60 películas sobre 2000. Luego estuvo en Toronto, San Sebastián, Nueva York, Londres, estoy en Hamburgo ahora, Tokio, Lima, Río de Janeiro, Melbourne, Adelaida, Auckland, Buffalo, Corea, Lisboa, Jerusalem, Polonia, Islandia. Es la película argentina que mayores invitaciones recibió en el año.

- ¿Se cruzaron con mega famosos?, ¿Alguna anécdota de viaje?

¿Una anécdota? Un almuerzo en un palacio donde se hizo el festival, éramos muy pocos, era como un casamiento donde vos tenés las estaciones de comida, bien vistoso y yo hago la cola para que me sirvan un risotto, y cuando me doy vuelta, la persona que estaba atrás mío era, ni más ni menos que Indiana Jones. No me animé a decirle absolutamente nada a Harrison Ford, es alguien tan representativo y tan importante, es como un héroe de mi niñez, que me quedé petrificado. Además soy muy respetuoso, no es la primera vez que veo a alguien así, tan conocido y no lo voy a molestar.

- Sentís una presión extra por la expectativa que hubo el año pasado con “Argentina, 1985” y la “necesidad” de tener la tercera estatuilla, luego de haber logrado la tercera copa en el Mundial de Futbol.

- No siento ninguna presión extra para nada. Ojalá que la película logre entrar primero, son 130 países los que presentan su película. De esas 130, se hace un shortlist de 12 a 15 películas y sobre esas se hace la selección de las 5. Vamos paso a paso, el primer objetivo es entrar en ese shortlist y luego veremos. En relación a la Copa del Mundo, me parece totalmente disparatado comparar la Selección de Fútbol con una nominación al Oscar. En plan de hacer chiste, ojalá que sea "Los Delincuentes" la acreedora de esta tercera medalla.

De qué trata la película y cuando se estrena en la Argentina

El 26 de octubre se estrenará en los cines argentinos “Los Delincuentes”. Morán (Daniel Elías), un empleado bancario de Buenos Aires, idea un plan para liberarse de la monotonía corporativa: robará suficiente dinero para asegurar una modesta jubilación, luego confesará y cumplirá una condena en prisión mientras su compañero de trabajo guarda el dinero.

Pronto, bajo la presión de una investigación de la empresa, el cómplice Román (Esteban Bigliardi) se dirige a un remoto rincón rural para ocultar los fondos. Allí se encuentra con una misteriosa mujer que transformará su vida para siempre. Completan el elenco: Margarita Molfino, German De Silva, Laura Paredes, Mariana Chaud, Cecilia Rainero, Javier Zoro Sutton, Gabriela Saidon.