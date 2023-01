Romina de Gran Hermano amenazó con abandonar el reality

Romina es una de las líderes en la casa de “ Gran Hermano” en lo que refiere a convivencia y juego interior, ya que su historia de vida conmovió a muchos. Sin embargo, demuestra día a día lo que le duele la distancia con sus tres hijas, en especial con la menor de ellas que tiene menos de dos años. Tras observar un video de saludos de las niñas, parecía más fortalecida pero se mostró conmocionada por la fecha que atraviesa.

Al igual que ocurrió en Navidad, la llegada del 2023 puso a varios participantes de “ Gran Hermano 2022” se pusieron reflexivos. En una charla con Maxi, la ex diputada especuló sobre uno de los anuncios que hizo Santiago del Moro semanas atrás. El conductor del reality mencionó que los jugadores que están desde el comienzo de la temporada tendrían la posibilidad de ganar otro premio, además de los 15 millones de pesos y una casa.

Romina se sinceró con la chance de que vea a sus tres hijas dentro de la competencia tras meses de distancia.

“Ponele que hagan entrar a mis nenas, voy a estar sufriendo porque no voy a querer que se vayan”, comentó sobre un hipotético encuentro con sus herederas. Además, la participante de “ Gran Hermano” amenazó marcharse si una de sus hijas se lo piden: “Ponele que alguna se ponga a llorar, me voy de una, ya preparame todo, me voy sin valija y no me para nadie, chau”.

Lo cierto es que la ex diputada tiene asegurada una semana más en la casa más famosa del país tras quedar fuera de la placa de nominados. Su rol en la competencia hace que no tenga grandes conflictos con los participantes, aunque no faltaron discusiones con Alfa por distintas cuestiones de la convivencia.