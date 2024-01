La noche del 29 de enero podría ser la última en Gran Hermano para Sabrina Cortéz, dado que quedó en placa junto a Alan, Denisse y Bautista. De salir, Sabri sabe que deberá enfrentar a las críticas y planteos por lo que hace dentro de la casa con Alan, su “amigo con derechos”.

Es que la mendocina y el chico de Chivilcoy atravesaron un límite impuesto por su relación monógama con Brian Fernández, con quien cumplió ocho años de novia en coincidencia con aquella noche íntima que se vio en televisión. Angustiada por el chico, pero entusiasmada con Alan, la rubia habló con Rosina.

“Vos lo conocés y sabés cómo se puede tomar tu relación con Alan, yo no tengo ni idea…”, le comentó Rosina en respuesta a las dudas de la participante, que la última semana se enteró que desde afuera le gritaban que Brian la había dejado, aunque luego otro grito lo negó.

No te dejó, alejate de Alan”, gritaron luego. ¿Y cómo procede Sabri a la luz de esta nueva información? Esto fue lo que le dijo a Rosi: “Yo me dejo sentir y me dejo ser, porque vine a esto”. “Está bien”, le dio el visto bueno la morocha, aunque luego le hizo una recomendación.

LOS CONSEJOS DE ROSINA A SABRINA EN GRAN HERMANO

“Sé que con vamos a tener que hablar cuando salga, sea lo que sea que se tenga que decidir, para terminar o…”, planteó Sabrina, y Rosina le anticipó que se prepare para lo que se le viene cuando tenga que salir al exterior y enfrentar a todos.

“Estas preguntas son un poroto. Aprontate porque te van a hacer millones de preguntas, que yo también las tengo, pero no te las quiero hacer acá, no da”, le aconsejó a su compañera, que indicó: “Una charla de amigas me puede ayudar a pensar cosas que no pensé hasta ahora”.