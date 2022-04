Sabrina Carballo se refirió a su romance con Luciano Pereyra: "Se ofendió porque le solté la mano"

Sabrina Carballo habló de sus romances con famosos en El Hotel de los Famosos (eltrece). Tras remarcar que ella opta por mantener un absoluto hermetismo hasta que sea algo serio, recordó el día en que Luciano Pereyra se enojó con ella por soltarle la mano al ver a los paparazzis.

Todo comenzó cuando José María Muscari, coach de convivencia del reality, les propuso un juego donde tenían que sacar una bolilla y responder a la consigna.

“Citas”, le tocó a la actriz a lo que el productor le pidió que compartiera algún encuentro que haya sido “bueno o muy malo”. Ella aseguró que “las malas las olvida. Las buenas...”.

Filoso, Muscari fue por más, remarcó que es de público conocimiento que salió con varias personas del ambiente y quiso saber cómo es comenzar una relación con alguien de alto perfil. “En realidad no pienso en eso, fluye... pero lo que sí trato es de no hacerlo público hasta que no me queda otra”, admitió.

Acto seguido recordó: “Con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano”.

La incomodidad de Sabrina Carballo luego de que le preguntaron por su noviazgo con Miguel Ángel Rodríguez adelante del hijo del actor

Al hablar de los romances de Sabrina, Muscari recordó el affaire que mantuvo con Miguel Ángel Rodríguez. “Justo tu papá, perdón, justo”, señaló en referencia a Imanol Rodríguez.

José María Muscari y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos. (Foto: Captura ElTrece)

Sin embargo, con picardía agregó: “O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?”. El actor negó incómodamente y la actriz dejó en claro que no le hacía gracia el comentario: “No, respeto a su mamá”.

Sorpresa en “El Hotel de los Famosos”: Sabrina Carballo se casará con Chanchi Estévez

Al igual que en otros realities como Gran Hermano, El Hotel de los Famosos también tendrá una gran boda para celebrar. Los que “pasarán por el altar” son Chanchi Estévez y Sabrina Carballo, que fueron pareja hace 15 años.

Sabrina Carballo se van a "casar" en El Hotel de los Famosos. (Foto: instagram/hoteldefamosos)

La noticia fue comunicada por Muscari y Gabriel Oliveri, que se encargarán de todos los detalles. “No hay un hotel de lujo sin un casamiento, y acá va a haber uno. Tenemos vestido de novia de diseñador de primera línea. La vamos a dejar como una novia de verdad”, anticipó el gerente del lugar.

“Creo que el casamiento va a culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en aquel entonces”, exclamó el exfutbolista. La actriz ya había anticipado que le hubiera gustado unirse legalmente a él cuando se amaban.