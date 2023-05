Santi Maratea reveló cómo maneja las críticas que recibe por sus colectas

A un mes del inicio de la colecta para pagar deudas del Club Atlético Independiente, Santiago Maratea rompió el silencio en LAM (América), donde habló sobre las críticas que recibe por parte de algunos periodistas deportivos que lo acusan de “chorro”.

En la mañana de este viernes, el influencer reveló en sus historias de Instagram que le costó dormirse porque imaginaba que le estaba pegando a alguien y al aire del programa de Ángel de Brito explicó cómo hace para evitar que los comentarios en su contra le afecten.

“Soy alguien que finge que no le afecta hasta el final y digo: 'esto me está afectando muchísimo y no puedo dormir'. Si no finjo que está todo bien. Digo: 'no importa, estoy más allá, estoy seguro de dónde voy, no escucho las críticas”, indicó en primer lugar. Acto seguido, reconoció: “Sí, por algún lado del cuerpo me pasa todo”.

“Puede todo el mundo opinar y puede no todo el mundo conocerme, entonces, si algo de repente se vuelve muy noticia, todos pueden opinar y por ahí no todos conocerme. Ahora, el que investiga un poco, hay un montón de cosas que me llevan a hacer esta colecta y que no sea solidaria”, agregó Maratea. Y aclaró: “Desde antes de la primera colecta yo digo que lo que yo hago no es caridad. Segundo: siempre explico a dónde apunta lo que hago y que tiene mucho más que ver con organizarnos con la tecnología para un rédito colectivo más que con la caridad, y en este caso, lo que sería ser un fiduciario, es lo que yo hago en todas las colectas. Entonces, en un punto, adentro de un fideicomiso la ley reconoce mi trabajo, que después se cuestiona”.

El enojo de Santiago Maratea

En diálogo con las “angelitas”, el influencer reconoció que se enojó mucho después de que lo acusaran de “chorro”. “El otro día exploté. Esto es una intimidad. El lunes tuve un día muy malo y desaparecí unos días”, introdujo.

Luego, explicó: “En el fideicomiso tenemos un contador, tenemos un abogado, y el que arma el fideicomiso y los auditores, y dónde abrir las cuentas en los bancos. Ahora, todo tiene que terminar siendo decisión mía, entonces tenés que aprender todo para terminar tomando una decisión escuchando la postura de los profesionales que elegiste, pero sin que elijan ellos porque siempre te van a pedir que elijas vos. Hay un laburo complejo detrás de un fideicomiso”.

Contundente, le contestó a sus detractores: “Yo creo que hay dos cosas, que es que la gente me cree y aparte yo no miento, entonces se juntan esos dos factores”.

Estefi Berardi le consultó si alguna vez pensó en involucrarse en la política y Santiago respondió: “Mi valor es como ciudadano. Lo que yo tengo para aportar es cómo un ciudadano, aparte de un voto, puede tener una idea e implementarla para que todos estemos un poco mejor, o por lo menos tu gente, tu zona y cuanto más puedas, mejor. Creo que el valor más grande es ese, cómo uno como ciudadano puede cambiar las cosas, no como político que le dice a la gente que lo único que pueden hacer por mí es votarme y yo, con mis ideas más grandes que el resto, llevaré esto adelante”.

“Yo creo que en política no lo podría hacer y además hay un concepto que está quedando viejo que es que el sistema se cambia desde adentro, e internet lo que me muestra es que uno tiene que crear un sistema paralelo y apuntar a esa migración. Es muy complejo el sistema como lo tenemos y por algo las tecnologías las vemos como herramientas, porque nos ayudan a que el sistema pueda funcionar mejor. Esa es mi propuesta y yo no me metería en política para ir a luchar adentro de IOMA para que las cosas anden bien. No tengo esa energía”, cerró.