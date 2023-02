Santi Maratea rompió el silencio sobre los rumores de romance con Guillermina Valdes: "Tomamos un café"

En las últimas horas se volvió a instalar el rumor de un posible romance entre Santi Maratea y Guillermina Valdes por una foto que apareció de los dos. Para aclarar el panorama, Yanina Latorre contó lo que le dijo el influencer sobre estas especulaciones.

“Me insistió dos veces con que son amigos. Me dijo: 'Nos tomamos un café dos veces'”, expresó la panelista de LAM (América) sobre el diálogo que mantuvo con Maratea, quien no negó haberse encontrado con la ex de Marcelo Tinelli.

No es la primera vez que se habla de un amorío entre Valdes y Maratea, sin embargo, el rumor volvió a aparecer cuando Maite Peñonori mostró una postal del influencer en una hamburguesería y comentó que los famosos pasaron juntos el Día de San Valentín.

“Me está escribiendo Santi”, acotó Yanina al aire del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito. “Me dijo: 'Mi respuesta es que vos ya sabés cómo soy yo, y nosotros solo somos amigos”, contó ella para transmitir lo que le dijo el influencer sobre las especulaciones de su situación amorosa con Guillermina. La foto de Santi Maratea que despertó los rumores de romance con Guillermina Valdes (Foto: Captura América)

Santi Maratea y Guillermina Valdes fueron vistos juntos en una hamburguesería y despertaron rumores de romance

Si bien tiempo atrás la actriz y el influencer se distanciaron de los dichos de un supuesto romance, una foto de los dos en un local de hamburguesas durante San Valentín generó todo tipo de especulaciones.

En Intrusos (América) Maite Peñonori mostró la postal en cuestión y comentó que los famosos pasaron juntos esta fecha que celebra el amor y la amistad. “Esa foto es en una hamburguesería a unas cuadras de acá. Él estaba esperando lo que había comprado mientras ella se encontraba en el auto. De ahí se fueron”, comentó la panelista del ciclo de espectáculos.

El panel no tardó en comentar lo inusual que era esta pareja. Mientras debatían cómo se habían conocido ambos artistas, Marcela Tauro opinó que la espiritualidad sería uno de los factores que comparten. “Él estuvo en Mar del Plata una semana más o menos mientras Guillermina hacía temporada ahí. No sé cómo empezó esto, ni quién escribió primero”, agregó Peñonori.

“Esta pareja es una bomba. Me encanta”, aseguró Flor de la V luego de ver las fotos de ambos. Para completar la información, Maite recordó que luego de la separación de Marcelo Tinelli, Guillermina no dudó en hablar sobre su situación sentimental. La panelista detalló que cuando le preguntaron si estaba saliendo con alguien en una entrevista, ella reveló que “había un par de candidatos”.

“Sumo información que me llega. A las 22.45 estacionaron la camioneta en Palermo y Santi bajó a local en cuestión”, agregó Guido Záffora.