Santiago del Moro confirmó que Agostina abandonó la casa de Gran Hermano durante la madrugada

En un vuelco inesperado dentro de Gran Hermano (Telefe), la participante Agostina Spinelli decidió abandonar la casa tras una serie de conflictos con sus compañeros, que tuvo su punto cúlmine luego de un fuerte enfrentamiento verbal durante la cena de nominados, hecho que desencadenara su decisión. Mientras durante la gala del último domingo se pudo apreciar el tenso ambiente que se vivía y el deseo de la participante, no llegó a verse si realmente había salido por la puerta o no, ya que incluso se interrumpió hasta la transmisión exclusiva, con cámaras las 24 horas.

Cabe recordar que esa misma jornada la participante recibió una dura reprimenda por parte de la producción del ciclo luego de que en una charla con sus compañeros lanzó un “andá, si no vuelan. Como la AMIA”, en referencia al atentado a la mutual judía ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas y que aún sigue sin esclarecerse.

“Pido disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. No fue con esa intención”, volvió sobre sus pasos Spinelli, al borde del llanto mientras Santiago del Moro destacaba el rol aleccionador que buscaban tener desde el programa. “Me parece más importante en un programa con semejante llegada para la gente que, como vos, no tiene conocimiento de la gravedad de esto y terminar educando”, enfatizó.

En las primeras horas de este lunes, y al comenzar su ciclo radial El club Del Moro (La 100), el conductor de las galas de Gran Hermano se refirió a lo vivido: “Chicos, lo que fue anoche, el griterío es tal que no se escuchaba nada, fue una noche muy intensa. Arranqué con lo de la AMIA, me parece que estuvo piola mostrar ese video. Yo nunca lo quise tomar como un agravio sino como un desconocimiento a lo que estaba diciendo”, afirmó, tras lo cual explicó: “Llegamos a la conclusión de que era mejor educarla, instruirla, como a mucha gente que lo ve por ser un programa tan masivo”.

“Y vos sabés que la mamá de ella había mandado un mensaje a la producción diciendo que estaba muy mal por lo que había dicho su hija y que lo dice desde el total desconocimiento porque tenía 4 o 5 años cuando pasó, no fue ni queriendo, ni adrede, ni sabiendo lo que dice”, reveló Del Moro, a la vez que sobre la participante explicó: “Ella estaba tan metida en el juego, y en la tensión de la placa, que no entendía”.

Cabe recordar que la gala de este domingo terminó con la eliminación de Lisandro, nada menos que frente a Furia, su máxima rival en la competencia, pero todo terminó siendo opacado por la propia Agostina, quien pidió abandonar la competencia en ese mismo momento. Sobre ese momento, Del Moro destacó: “Licha se fue por mucho, casi el 61%”, para luego mostrarse expectante respecto de lo que sucederá la noche de este lunes cuando ingresen por el repechaje dos participantes que habían sido expulsadas, además de explicar lo ocurrido en la madrugada.

“Hoy empieza otra etapa, cambia la casa, y aparte, pará... Agostina se fue anoche a la madrugada. Eso les quiero contar, porque en un momento cuando ella me dice que se quiere ir le digo que se puede ir ahora. Toda la gente que está ahí es adulta y nadie nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Entonces, si vos te quedás, es porque te bancás las condiciones del juego y te podés ir cuando vos quieras”, expresó.

Tras ello, aclaró lo que pensaba sobre el tema: “A mí lo que no me gustó fue que en la salida de Licha. que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, era su momento y lo tapó ella a él. Estaba despidiéndose de sus amigos, de la casa, era su momento, y ella a los gritos diciendo 'me voy'”.

Luego de ese momento, la producción del programa preparó todo lo necesario para que pudiera abandonar esa misma noche, aunque las cámaras no transmitieron en vivo su partida, dejando a la audiencia sin confirmación visual hasta el reinicio de la transmisión horas más tarde, donde conversaciones entre los participantes parecían confirmar su ausencia.

“Licha y Agos, así, pumba, de una”, expresó Nicolás, reflejando el asombro generalizado por la partida simultánea de ambos compañeros. Este hecho sorpresivo se vio acompañado de un momento cotidiano que adquirió un nuevo significado: mientras Zoe se encontraba lavando sus dientes, Nicolás notó que estaba utilizando una pasta dental que no le pertenecía. Al preguntarle si era suya, la participante respondió: “No, la dejó Agostina”, lo que evidenció cómo hasta los objetos más cotidianos se convirtieron en una de las pistas para confirmar la salida.