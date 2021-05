Se casó la hija de Xuxa, Sasha Meneghel: a los 22 años, con un cantante de gospel y a orillas del mar

En las playas de localidad brasileña de Angra dos Reis, a 150 kilómetros de Río de Janeiro, Sasha Meneghel, la única hija de Xuxa, se casó con João Figueiredo, un cantante de góspel. De 22 años ella ?que es modelo? y 21, él, celebraron su unión con una ceremonia a orillas del mar, después de haberse comprometido en noviembre de 2020. Y tanto la “reina de los bajitos”, como su padre, el actor Luciano Szafir, la llevaron hasta el altar.

Instalados en Estados Unidos y de novios desde principios de 2019, la pareja de recién casados se mudó a San Pablo, de dónde João es oriundo. Fue después de pasar por el registro civil el último 14 de mayo en la metrópolis brasileña. “Me casé con mi mejor amigo. Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre. Sasha Meneghel Szafir Figueiredo”, escribió ese día la modelo en una publicación en sus redes sociales.

“Su felicidad es la mía. Que Dios te dé más y más momentos de felicidad, te amo infinitamente”, escribió Xuxa, que comparte su vida junto con el actor y cantante Junno Andrade desde 2012, para para felicitar a su hija que antes de ser modelo fue jugadora de vóley del club Flamengo de Río de Janeiro. La joven es fruto de una breve relación entre Xuxa y el popular actor Luciano Szafir. “Siempre será mi bebé”, aseguró alguna vez la la animadora en relación a la nena que crió prácticamente sola.

Sasha Meneghel se casó con un cantante de gospel (Foto: @sashameneghel)

¿Su vínculo con nuestro país? “Siempre hay algo que me conecta con la Argentina, gracias a Dios. Yo siempre digo que, aunque muchos no me crean, Argentina fue para mí un regalo. ¿Viste cuando uno trabaja mucho y gana premios en la vida? Este es un trofeo que voy llevar por toda mi vida. Yo no sabía que iba a ser así porque pasaron nueve años desde que terminé el programa hasta que volví a la Argentina. Y cuando volví, le dije a todo mi equipo que se olviden de todo, que no íbamos a necesitar seguridad ni nada. Me sorprendió recibir un montón de cariño. Fue increíble. Entonces entendí que mi historia acá nunca va a terminar”, aseguró Xuxa en 2018, en charla con Teleshow, cuando vino a inaugurar Definit, un innovador centro de depilación definitiva.

La hija de Xuxa es modelo (Foto: @sashameneghel)

Y en relación a su hija, en aquella oportunidad había agregado: “Sasha es la cosa más linda del mundo, por dentro y por fuera. Está estudiando moda en Nueva York y está muy bien. Ahora está en el segundo año y medio de su carrera en la Universidad de Parsons, la segunda facultad más importante de diseño del mundo. Le gusta demasiado lo que hace. El primer año la invitaron para hacer una colección, el segundo para hacer diseño de joyas. Sabe muy bien lo que quiere. No sé si va a ser una gran diseñadora, a no ser que lo quiera mucho. Desde muy pequeña supe que este camino no era lo que ella quería. Y si ella no lo quiere, yo menos. Quiero verla feliz. Ahora, si un día cambia de opinión, haré lo que sea para que lo consiga”.

Y sobre cómo había vivido Sasha el hecho de ser hija de una figura tan popular, había dicho: “Pasó por distintas etapas. Cuando era muy pequeña ella no sabía bien, entonces era muy divertido. Después tuvo un poco de vergüenza porque todos se quedaban atentos mirando lo que hacía. Ahora está pasando un fase donde: “Bueno, me gusta que hablen de mí, me gusta que miren”. Pasó por todas las fases pero siempre se refirió a mí con mucho orgullo. Nunca hubo una fase donde renegara de ser mi hija. Eso me iba a preocupar más que otra cosa”.