Se conoció cómo sigue la salud del perro Arturo tras el accidente que sufrió en GH

Arturo, el perro de Gran Hermano 2023 (Telefe), abandonó la casa en las últimas horas y el misterio es total para los televidentes que están pendientes de la transmisión, ya que no saben qué le pasó. Sin embargo, ahora se viralizó un video de Martín Ku en el que se lo escuchó decir que la producción decidió llevárselo para hacerle un chequeo, aunque sus palabras despertaron mucha preocupación.

Las alarmas se encendieron hace algunos días, cuando Furia detectó que el animal tenía mucha diarrea. Luego se supo que el Chino le había dado agua de la canilla en vez de la del dispenser, y tuvieron que medicarlo. “Lo revisaron y estaba todo ok”, pronunció.

La salida de la mascota se dio en medio del nuevo escándalo con el refugio que lo rescató. Tras la viralización de una grabación en la que se distinguió una supuesta patada de Juliana Scaglione, volvieron a exigir que lo devuelvan, pero uno de los participantes ya dio por hecho que lo hará parte de su familia.

A Furia se le escapó una información que le dieron en el confesionario y dejó mal parado a “Gran Hermano”

Furia habló de más y ventiló lo que Gran Hermano le dijo en el confesionario. Se trató de algo confidencial, pero que ahora quedó expuesto y arruinó los planes de la producción. Según le explicó a Darío Martínez Corti, pronto regresará al reality Mauro Dalessio, el joven con el que vivió un romance y muchas noches de pasión, aunque también varias situaciones polémicas.

“Ya te van a traer a Mauro, vos esperá. A vivir, por lo menos cuatro días, como yo pienso. Gran Hermano hoy me preguntó. Quiere saber si estoy ok. Yo no me hago cargo. Que venga, disfrute. Caguense de risa. Capaz que entra Manzana también”, comentó.

Hasta el momento, lo que está confirmado son los saludos de los exparticipantes a los que siguen en juego. Esto podría ser un golpe letal para Juliana Scaglione, que ni se imagina cuánto la detestan los que abandonaron la casa.