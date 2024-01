Se conoció la mentira que Agostina Spinelli dijo en su presentación en Gran Hermano

Esta madrugada, Bautista Mascia, Juliana “Furia” Scaglione y Agostina Spinelli charlaron en el sillón del living de Gran Hermano (Telefe) mientras sus compañeros estaban en la cocina. Cuando la mujer policía se acercó, hizo una impactante revelación amorosa que causó revuelo en las redes: la participante mintió en su presentación al decir que “estaba soltera”.

“¿Vos tenés novia?”, le preguntó el exintegrante de #TocoParaVos. “Piensa que mentís, que estás soltera”, acotó 'Furia'. Agostina respondió la duda del cantante y le confirmó que está de novia: “Es una relación media complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas”.

“Por una cuestión de que no quería ser expuesta porque no le gusta esta onda, yo elegí cuidarla, no nombrarla para que no la busquen por Instagram y entré como soltera”, explicó la integrante de “Las Furiosas”.

Además, comentó cuáles son las metas que tiene junto a su pareja después de su participación en la casa más famosa del país: “Tenemos planes de casarnos y volver a vivir juntas”. “Preferiste el anonimato”, comentó el músico. “¿No me creías?”, preguntó. “No, es que en la presentación habías contado que entraste como soltera”, contestó el uruguayo.

Gran Hermano: Lucía tuvo una violenta discusión con Emmanuel y Juliana “Furia” Scaglione tuvo que separarlos

En una de las semanas más complicadas en la convivencia de Gran Hermano (Telefe) y a tan solo horas de una nueva gala de eliminación, Lucía Maidana tuvo una fuerte discusión con Emmanuel Vich. Los demás integrantes de la casa quedaron sorprendidos al ver al reacción de la futbolista y Juliana 'Furia' Scaglione intervino para que no pasara a mayores.

Todo empezó cuando el cordobés acusó a la participante de hablar mal de dos concursantes: Carla 'Chula' De Stefano y 'Furia'. “Dijiste que hablé mal de dos personas”, comentó 'Luchi'. “No dije que hablaste mal de dos personas, dije que habías dicho algo pero no iba a decir de quiénes”, respondió Emma visiblemente nervioso.

“Yo no hablé mal de nadie, decilo, decí de quién hablé mal”, lo increpó la hermanita. “Vos sabés de quien, 'Lucha'... de 'Furia' y de 'Chula'”, contestó el divo de la casa más famosa del país. “A 'Chula' le dije en la cara que no la bancaba... ¿y de 'Furia'? Vení 'Furia'... te sentás ya y decís de quién hablé mal”, arremetió Luciana.

“Me tenés las pelotas llenas inventando cosas, de todos inventás. Decí la verdad, bolud..., decile en la cara a 'Furia' que hablé mal de ella”, agregó Lucía. En ese momento, apareció Juliana para abrazarla y alejarla de Emmanuel para que la discusión terminara.