Silvina Escudero confesó que está otra vez en pareja

Por primera vez en mucho tiempo, Silvina Escudero contó sin vueltas que está nuevamente en pareja y el caballero en cuestión es nada menos que Federico, su ex.

"Estuvimos separados 8 meses, cada uno hizo la suya y ahora sentimos que podíamos darnos otra oportunidad", detalló en 'Es por ahí'. "Hace muchos años que no cuento nada de mi vida privada, estuve muy pero muy expuesta y la pasé mal", agregó.

La relación de Silvina con Federico duró 4 años pero a mediados del 2020, decidieron separarse de común acuerdo. Ella había dicho que era definitiva pero, así y todo, siguieron hablando y encontrándose cada tanto pero en plan amigos hasta que hace apenas 2 semanas, tuvieron un reencuentro y decidieron darse una nueva oportunidad.

"Él no es del medio y lo respeto, por eso durante los años que estuvimos juntos lo resguardé un montón. Así y todo, me conoció trabajando en el medio, le gusta y las fotos más sexies que tengo, me las sacó él", continuó.

Sobre la reconciliación, explicó: "El año pasado se fue de casa pero siempre, de una u otra manera, estuvo presente para mí. Yo no me sentía lista para volver, intentamos rehacer nuestras vidas, intentamos aferrarnos a otras relaciones pero somos como un resorte que siempre volvía. No pudimos".