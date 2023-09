Silvina Luna publicó un libro antes morir: dónde se puede conseguir

El fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna renovó la discusión sobre la mala praxis del médico Aníbal Lotocki, y su abogado, Fernando Burlando, finalmente puede acusarlo de homicidio.

No obstante, meses antes del terrible desenlace, la rosarina había publicado su primer libro, al que tituló "Simple y consciente", donde relató su cambio radical de vida, en el cual optó por el camino de la meditación, la calma y la fe. Además, relató cómo fue enterarse de su enfermedad y comenzar a vivir con ese diagnóstico.

Después de la noticia de su muerte, uno de los fragmentos del libro se volvió viral: el periodista Ángel de Brito leyó en su programa LAM un pasaje del libro que le regaló Luna:

"El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo me empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”, escribió Silvina. "El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo que disfrute de eso. Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número x de meses y así vivo”.