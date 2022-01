Sofía "Jujuy" Jiménez disfruta de unas románticas vacaciones con su novio

Sofía "Jujuy" Jiménez disfrutó de una tarde de sol, playa y sol en Punta del Este con su novio Bautista Bello. La pareja, que aprovecha unos días de descanso en Uruguay antes de retomar con sus compromisos laborales, paseó y se metió al mar. Allí se los pudo ver muy acaramelados y despreocupados ante la gente que estaba en el lugar y los fotógrafos que los captaron.

La modelo y conductora lució una bikini verde militar oscuro y él unas bermudas negras, que dejaban ver sus tatuajes. Al meterse al agua se abrazaron y se mostraron muy cariñosos y luego salieron caminando de la mano.

"Jujuy" y Bautista blanquearon su romance a fines de septiembre y a las pocas semanas ya no tuvieron problema en dejarse ver en público. Incluso en octubre del año pasado viajaron juntos a Jujuy para que él conociera a toda la familia de ella que allí reside. El joven de 31 años es polista y tiene un nene de siete años, también de nombre Bautista.

El año pasado, Sofía denunció ante la Justicia a un hombre desconocido por ella que la acosaba. “Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo”, comenzó relatando en sus stories de Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas.

Luego detalló: “Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en Gardiner -un conocido restaurante de la Costanera- , denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: 'Lo voy a dejar correr´”. En ese sentido, destacó que iniciará acciones legales. “Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal”, señaló. Y cerró: “Estoy asustada, cag...en las patas”.

Esta no fue la primera vez que Sofía sufre un incidente de estas características. En enero, la ex panelista de Informados de todo vivió un delicado momento en la calle cuando salía del canal América y un hombre la persiguió. Nerviosa con la situación, decidió grabarlo para compartirlo en sus redes sociales y contar en vivo todo lo que le iba ocurriendo, siendo víctima de acoso callejero.

Invitada a PH, Podemos Hablar, relató en detalle el último episodio. “El tema me pone nerviosa, de hecho me transpiran las manos porque fue horrible... Me asusté muchísimo, sigo con miedo e incluso tuve que iniciar una causa penal. Me dieron botón antipánico”, dijo y siguió: “Yo estaba en un hotel descansando, porque me habían invitado, cuando de repente salgo de la pileta y veo que pasa este hombre con la encargada del hotel, recorriendo las instalaciones. Cuando levanto la vista me clava la mirada y dije: 'es él'. Yo lo reconozco porque era la segunda vez que se me presentaba en vivo.

A la vez, recordó cómo había sido el primer encuentro cuando estaba cenando con unas amigas. “Se sentó enfrente de mi mesa a tomar cerveza y no me sacaba la mirada de encima”, señaló. “La primera aparición fue en abril, por un amigo al que él escribía y le decía que era mi amigo. Cuando me fijé tenía muchos mensajes de lo que se ve que es una persona que no está en su mejor estado, así que lo bloqueé”, contó.

“En julio fue lo del restaurante, en donde me increpa y me dice que si no quiero nada que no me acerque tanto en Instagram. Me quería invitar a tomar algo y se ofreció a llevarme al barrio en donde vivía yo. Ahí hice una denuncia, me preguntaron si quería activar la causa pero me dio miedo y dije que no”, recordó.