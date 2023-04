Son argentinos, paseaban por Londres y se cruzaron con Bono de U2

Encontrarse con una estrella internacional es un sueño que muchos tienen, por supuesto que las probabilidades no son muy altas de que esto suceda, pero se dice que donde hay un argentino, muchas cosas pueden pasar. Y este es el claro ejemplo que demostró una familia de rosarinos que, mientras caminaban por Londres, se encontraron a Paul David Hewson, conocido popularmente como Bono, cantante de U2.

“Cuando tus amigos se van de viaje y se encuentran con Bono pasan estas cosas. Gracias Mariana”, es el tuit de Beatriz Suárez que se viralizó en las últimas horas. La publicación cuenta con un video en el que se puede ver a una familia integrada por los padres y sus dos hijos, que posan sonrientes frente a cámara. En primer plano aparece Bono, encargado de retratar el momento ocurrido a inmediaciones del reconocido mercado Camden Town.

El momento se viralizó en redes sociales (Captura Twitter)

En medio de la pose para lo que tendría que ser una foto y terminó en video, aparece Dave Howell Evans, apodado The Edge, guitarrista de la banda irlandesa. Todos se preparan para inmortalizar el especial momento al estar frente a una estrella de rock, cuando el cantante los sorprende al entonar “Don't Cry for Me Argentina”, canción popularizada internacionalmente por el musical Evita, sobre la vida de la reconocida figura política.

Tal como se muestra en el video, se trató de un momento espontáneo. “En una esquina pintoresca paramos para sacarnos la foto los cuatro juntos y le pedimos a una chica que pasaba por ahí caminando si podía tomarnos la foto. Desde atrás de la chica, se aparecen Bono y The Edge, de U2 y Bono le dice a ella que se pose también con nosotros, que él sacaba la foto. Y ella le dijo: 'No estoy con ellos'. Entonces, según Mariana en diálogo con El Litoral, Bono contestó: “Bueno, nos ponemos nosotros y sacanos vos con ellos”.

En la misma línea, señaló que luego de aquel momento muchas personas se acercaron hacia los músicos para tomarse fotos. “Ellos dos re buena onda, súper normales, iban caminando por la calle, la gente los paraba, se sacaban fotos y videos y seguían su camino. Dos tipos comunes recorriendo el mercado como todos. Unos genios totales”, aseguró.

Rápidamente, la casual y espontánea filmación causó furor en las redes sociales. La sorpresa fue tan gran en Twitter como en la familia protagonista.“¿Cómo sobrevivieron a tanta felicidad? Yo me hubiera descompensado. Bono es parte de todo lo que está bien en este mundo”; “¡Hermoso! Maravilloso encuentro”; “Qué genio, me emocioné”; “Tan talentoso y humilde él”; “Que momento más sublime cuando empieza a cantar” y “Nunca se van a olvidar de esto”, fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios dudaron si se trata del verdadero Bono(Captura Twitter)

Lo cierto es que si bien la gran repercusión por el encuentro contó con diversos mensajes demostrando alegría, fueron los considerados más fanáticos de U2 quienes no dudaron en sembrar un manto de dudas acerca de la veracidad de la identidad del hombre del video, ya que aseguraron que efectivamente se trataría de un imitador de la estrella irlandesa y el guitarrista. A partir de entonces, se abrió la incógnita de si era el verdadero Bono o no, pero no hay dudas que se trató de un sublime momento para esta familia rosarina.

