Sorpresa en Masterchef Celebrity 2: el jurado decidió eliminar a uno de los participantes que más disfrutaban el certamen

Después de una semana en la que volvieron a sumarse Juanse, Daniel Aráoz y Sol Pérez a la competencia, este domingo Masterchef Celebrity 2 retomó sus galas de eliminación. A excepción de la conductora de Canal 26, ninguna de las otras dos incorporaciones pudo evitar estar esta noche de tensión, en la que también dijeron presente Candela Vetrano, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Alex Caniggia. Por tanto, eran seis los concursantes que competían por no dejar su lugar en el reality.

Como es habitual, fue el jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quien dio a conocer la consigna que debían enfrentar: tendrían que preparar en sesenta minutos un plato a libre elección con salmón blanco. Antes, debieron superar una prueba en conjunto que determinaba el tiempo que tenían para ir al mercado: finalmente, obtuvieron cinco minutos, dos más de lo que suelen tener.

Pero las complicaciones no terminaron allí porque los chefs establecieron que nadie podía comenzar el desafío hasta que todos terminaran de filetear el pescado. El último en hacerlo fue Aráoz, quien se demoró 12 minutos, por lo que sólo tendrían 48 para realizar la preparación. Una vez más, el balcón fue protagonista por las constantes indicaciones de quienes ya tenían un lugar asegurado en la próxima ronda. “Me van a echar”, expresó en un momento Carmen Barbieri. Sin embargo, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Sol Pérez y María O'Donell tampoco pararon de aconsejar a sus compañeros, incluso a los gritos.

Una vez finalizado el tiempo, los jueces comenzaron con las devoluciones. En primer lugar, llamaron a la Gunda y al ex Casi Ángeles, quienes fueron considerados como los mejores de la noche. Luego, fue el turno de los otros cuatro participantes. Betular salvó en primera instancia a Juanse, de quien destacó el gran puré que hizo. Acto seguido, fue Cande quien también resultó ser otra de las que siguieron en carrera. De esta forma, Aráoz y “El emperador” quedaron en un mano a mano que definiría al próximo eliminado. Fue el dueño del restaurante Tegui el encargado de anunciarlo: “El cocinero que hoy, sin vuelta atrás y sin repechaje, abandona las cocinas de Masterchef es Daniel”.

“Fue un gusto, un gustazo”, fueron las primeras palabras del actor al conocer la definición. Luego, el chef italiano se dirigió hacia él: “La vida ya nos dio una segunda oportunidad, sé que nos vamos a encontrar de alguna forma. Estoy muy preocupado porque no sé cómo vamos a hacer con el gordo y la señora”, dijo en tono de broma y en referencia a los chistes que solía hacer el ya ex participante. Por su parte, Damián le expresó: “Tuviste un repechaje formidable, un antes y un después. Fue un placer conocerte. Realmente sé que te exigiste, que intentaste, y eso cuenta y mucho. Me quedo con eso y gracias por tu paso por acá”. Por último, Martitegui señaló: “Me parece que fue una gran oportunidad tenerte de vuelta. Creo positivamente que cocinás muchísimo mejor que el primer día que viniste. Fue una alegría tenerte acá”.

“Lo mejor para ustedes, gracias a todos, los quiero mucho, y muchísimas gracias a Telefe por haberme permitido volver a la televisión después de 15 años”, cerró Daniel . De esta forma, se sumó a los ya eliminados del certamen de Telefe: Mariano Dalla Líbera, Cae, Flavia Palmiero, Fernando Carlos y Hernán Montenegro.