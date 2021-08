Suar: "Yo también fui a Olivos; es una locura lo que le hicieron a Florencia Peña"

“Yo también fui a reunirme con el presidente en la Residencia de Olivos. Me parece una locura el ataque a Florencia Peña”. Con estas palabras, Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, se solidarizó con la conductora de Flor de equipo, luego de haber sido blanco de críticas y ataques en las redes sociales, cuando se filtró la lista de personas que habían visitado la residencia presidencial al comienzo de la cuarentena.

“El mundo de Twitter es otra humanidad, es muy difícil ir a debatir seriamente ahí, por la agresión y la poca reflexión. El 'te ataco', es la bandera. En ese terreno, perdés siempre”, reflexionó el actor y productor en diálogo con Jorge Rial, en el ciclo radial Argenzuela.

“Lo que le hicieron me parece una locura. La ofendieron... ¡Cualquier cosa le dijeron!”, continuó. Y reveló: “Yo fui por el mismo motivo que ella. Lo llamé a Alberto Fernández en esos días en los que aparecieron los primeros casos. En ese momento, el coronavirus no había tomado la dimensión que después fue tomando. Ya la actividad se había parado, porque la Asociación Argentina de Actores paró la actividad antes de que lo declarara el Presidente”.

“Intuyendo un poco lo que iba a representar el parate de la industria, pedí una reunión para ver qué se podía hacer, a ver si podíamos encontrar un equilibrio. Después, obviamente, con los hechos no se podía encontrar ningún equilibrio: había que parar. Pero de eso me di cuenta 25 días después, cuando de dos contagios fuimos pasando a 5, a 10, a 100 y se desmadró”, rememoró.

En el momento en el que se declaró la pandemia, eltrece tenía dentro de su programación la ficción Separadas, que estaba encabezada por Gimena Accardi, Marcela Kloosterböer, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo y Mónica Antonópulos, y las grabaciones debieron pararse. “Estaban todos los actores asustados. Todos lo estábamos; algunos más y otros menos. Y eso que todavía había solo un caso o dos de contagio. El pánico inundó todos los estudios de todo el mundo. Es algo que pasó en todos lados, porque nadie tenía certezas. Un año después, la gente, los vacunados, los no vacunados, van caminando por la calle y conviven con el virus. El ser humano se va adaptando a todo tipo de circunstancia”, explicó Suar.

Y, continuando con la reunión que mantuvo con Alberto Fernández, aclaró: “Lo llamé para ver qué se podía hacer; si podíamos tener una reunión con el Jefe de Gabinete. Quería ver cuáles iban a ser las reglas. Sabiendo lo que iba a venir, sabía que todo se iba a parar, y sabía que iba a ser duro para el sector. Es muy fácil verlo de afuera, pero cuando estás ahí, te conectás con la realidad, con la dinámica de los trabajadores, los sueldos, la gente, el trabajo”.

“Fuimos muchos los representantes del sector que nos reunimos con el Presidente. Tanto el Gobierno como nosotros queríamos encontrar una solución. Había voluntad, pero la realidad ganó y se hizo lo que se pudo”, continuó.

Rial le preguntó, entonces, si estaba de acuerdo con que a los actores y a los artistas en general se les exigiera que expliciten su posición política. “A los artistas no se nos pide posición política, se nos pide definición política, que es distinto. Yo tengo mi posición, pero voy cambiando, no de partido político, de ideas. Me puede gustar algo de uno y otra cosa de otro. Yo no tengo una mirada tan nazi de las cosas. No la tengo en mi vida privada desde que soy muy pequeño. No tengo una mirada fachista. Puedo estar de acuerdo con uno, pero si otro me explica, puedo cambiar. La política tiene algo muy pasional, y también repetimos mucho lo que escuchamos. Y yo siempre fui un defensor de la libertad y de que el artista se pueda expresar”, explicó.

Suar indicó que si bien defiende la libertad de expresión de los actores, hay situaciones en las que les aconsejaría moderar sus opiniones. “Personalmente, de puertas para adentro a algunos artistas sí les diría que se moderen, pero es una cuestión subjetiva. Siento que el artista cuanto más independiente y crítico es del oficialismo, mejor”, reflexionó.

Y aclaró: “Eso no significa que si algo te gusta no lo tengas que decir. A mí, por ejemplo, el primer gobierno de Néstor Kirchner me parece que estuvo bien. Tuvo políticas de Estado que me gustaron. Y no soy kirchnerista”.

“Cristina me gustó menos, pero entiendo que es una política de raza. Es una referente muy importante. Que me haya gustado menos su gobierno no significa que esté en contra. Yo trato de regularme, de ser un poco menos emocional y no repetir 'matala', 'pegale', a pesar de que tengo críticas para hacerle, al igual que al gobierno de Mauricio Macri. Trato de ejercer lo más lindo que tiene el individuo, que es la libertad, y aprender; no quedarme estancado en el pensamiento”, continuó.

“Muchos actores me ven como parte de eltrece y del Grupo Clarín, y es lógico porque hace más de 20 años que trabajo acá; pero nosotros contratamos talentos. Nunca me importó la posición política de nadie. Me ha pasado con muy pocos actores que los he llamado y no han querido venir a trabajar a eltrece. Pero nunca dejé de llamar a alguien porque me lo hayan prohibido o porque no haya querido por una cuestión política. No me lo hubiese permitido. A los actores que no llamé es porque no los necesitaba en ese momento para los roles que había que cubrir, pero después, el 70 por ciento de los actores es kirchnerista. Yo tengo problemas con los seres humanos, no con la política. Hay muchos seres que defienden una posición, de cualquier partido, y que en la vida personal son malas personas. A mí me molesta cuando el audio no me coincide con la imagen; cuando se prenden la cámara son de una manera y cuando se apaga son muy fachos”, disparó.