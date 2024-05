Susana Giménez se mostró a favor del gobierno de Milei: "Está haciendo cosas fantásticas"

En medio del debate político, Susana Giménez defendió la gestión de Javier Milei durante una nota con Intrusos (América) y sostuvo que “está haciendo cosas fantásticas”.

El notero le consulto a diva por las críticas que recibió Guillermo Francella por parte de los actores argentinos tras mostrarse a favor de Javier Milei: “Qué raro, qué raro que critican... Este país vive para la crítica. (...) Estoy podrida de las críticas. No me importan... Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso", manifestó la diva.

Sobre Francella, Susana Giménez defendió al actor: "¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia".

La conductora confesó que a pesar de no haber votado por el actual gobierno, apoya sus políticas: “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”.

El notero le consultó sobre la posibilidad de una entrevista al mandatario, a lo que la diva no dudo en responder que sí y confesó que previo a la nota, ella “quería ver cómo era su política” y que le parece “que es bárbaro”.