¿Te vas a casar?: Mirtha Legrand puso en aprietos a Juana Viale

Este sábado Mirtha Legrand volvió a la conducción de La noche de Mirtha (eltrece) para despedir el 2021 junto al público. Previo a recibir a los invitados, la conductora mantuvo un divertido mano a mano con Juana Viale y con una pregunta la puso entre la espada y la pared: “¿Te vas a casar?”.

La actriz lució un vestido blanco de línea sirena con detalles de volados en los breteles y la cadera. Sobre la presentación desfiló y bromeó: “La colita, la colita del vestido. '¡Un novio para esta novia!', diría una, ¿no? Bueno, vamos a ver que pasa”.

Sin embargo, esa declaración no fue al pasar. Minutos después de la entrada de La Chiqui, ambas miraron las fotos del escritorio y revelaron quiénes eran los invitados que las acompañaban detrás de cámara.

“Agustín Goldenhorn”, dijo Juana y con complicidad, su abuela retrucó: “Ay, lo conozco”. “Me vestí de blanco por algo”, lanzó. Rápida de reflejos, Mirtha le preguntó: “¿Qué? ¿Te vas a casar Juanita?”. Pero ella no respondió y evitó hacerlo diciéndole que tenían que cumplir con la rutina del programa.

“Esa es la que te estuvo suplantado un par de años”: el divertido ida y vuelta de Mirtha y Juana. Sobre el escritorio había tres portarretratos: uno con una foto de Mirtha, otro de la Chiqui junto a sus hermanos pequeños y otra de Juana. Al verlas, la actriz comentó: “Esa es la que te estuvo suplantado un par de años”. “Ah, una chica que venía. Una flaquita amorosa que la adoro”, agregó con cariño.

En su regreso a la televisión, Mirtha recordó a sus hermanos

La Chiqui contó que estaba muy nerviosa y feliz de volver al ruedo. Entonces les dedicó el programa a José Martínez Suárez y a Silvia “Goldy” Legrand, sus hermanos que murieron en 2019 y 2020 respectivamente.

“Mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo. Qué terrible reponerse de la muerte de un hermano y de dos casi simultáneamente. Y además por la pandemia no pude despedir a mi hermana así que fue todo muy doloroso. Pero he tratado de reponerme, pienso en ellos y me da alegría”, sostuvo.