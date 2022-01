Tensión en Masterchef Celebrity: Charlotte Caniggia volvió y tuvo que enfrentar un escandaloso rumor

Charlotte Caniggia volvió a la semana de repechaje de Masterchef Celebrity y se vivió un momento de tensión en el programa cuando ella tuvo que explicar el motivo de su faltazo de la noche del martes y enfrentar un escandaloso rumor.

“Ayer (por el martes) estuve engripada, por eso no pude venir”, aseguró la modelo este miércoles, pero el conductor del ciclo, Santiago del Moro, decidió ir al hueso con una picante pregunta. “No estuviste ayer y se comentaba que no venías porque dijiste que si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso?”, indagó el presentador. “No, no. No es cierto. No me sentía bien ayer”, respondió Charlotte, que luego en la entrevista agregó: “Lo siento, a veces uno se enferma”.

Del Moro fue por más y les preguntó a todos los participantes de la semana de repechaje de Masterchef Celebrity si habían escuchado el rumor de la supuesta exigencia de Caniggia. Ningunos de los cocineros contestó que sí, pero los tres jurados -Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui- afirmaron haberlo oído.

“Quedan dos días. El de hoy y el de mañana para poder subir a ese balcón. Acá sube el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismo, no hay popularidades ni el más o el menos querido. Acá ellos prueban, son los que saben, y les guste o no les guste, el que más les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”, sentenció el conductor del exitoso ciclo

A diferencia de lo que sucedió con su hermano, Alexander Caniggia, cuando faltó a una gala de eliminación de la segunda temporada y quedó descalificado, Charlotte sigue con probabilidades de regresar a la competencia, aunque perdió una gran posibilidad de lucirse con un plato, tal como lo hizo en la noche del lunes. José Luis Gioia, el primer eliminado de Masterchef Celebrity, tampoco forma parte del repechaje por cuestiones de salud.

El pasado domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity y, en esta oportunidad, Mica Viciconte, Charlotte Caniggia, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton y Paulo Kablan se enfrentaron en un difícil desafío para seguir en el reality, en el que solo quedan nueve participantes.

