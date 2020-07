The Rolling Stones reeditará "Goats Head Soup" con algunos temas inéditos

La legendaria banda británica The Rolling Stones anunció que el próximo 4 de septiembre reeditará su disco de 1973 "Goats Head Soup", que además de contar con set de lujo, que incluye la tapa original desechada al momento de su publicación, tendrá tres temas inéditos de esa época.



En tal sentido, la semana pasada se conoció "Criss Cross", una de las canciones que había quedado fuera del disco, a la que sumará "Scarlet", con la participación de Jimmy Page en guitarra; y "All the rage".



Según información brindada por el propio grupo a través de sus redes sociales, el lanzamiento se realizará en todos los formatos e incluirá distintas tomas de las canciones que conforman el disco y distintos demos.

También se publicará la tapa pensada en un primer momento por el grupo que, de manera literal en relación al título, constaba de la foto de una cabeza de cabra hirviendo en una olla; la cual fue reemplazada por una imagen del cantante Mick Jagger con su cara envuelta en un velo transparente.



"Criss Cross" fue la segunda composición publicada por la banda durante la cuarentena; sin embargo, la primera de ellas, "Living in a ghost town", no se trata de un rescate de alguna vieja cinta, sino que había sido pensada como parte de un eventual nuevo disco del cual, por ahora, no se dieron más precisiones.

Fuente: Télam