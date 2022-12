Tini Stoessel reveló qué es lo que más la enamora de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel está viviendo un gran momento profesional y personal. A su afianzada relación con Rodrigo De Paul, se le sumó el amor de su público que se lo demuestra día a día.

or estos días, la cantante de la Triple T ha presentado sus shows Tini Tour 2022: La despedida, en el Campo Argentino de Polo. En la noche del jueves pasado, tuvo un invitado muy especial: nada menos que su novio asistió y subió al escenario a cantar junto a ella el Himno Nacional Argentino, luego de obtener la Copa del Mundo con la Selección en el Mundial Qatar 2022.

En un diálogo a solas con el periodista Ángel De Brito, a pocas horas de comenzar el último día de su show, Tini hizo un largo balance del año que ha vivido y, dentro de esto, destacó la emoción que siente ante la recuperación total de su papá, Alejandro Stoessel, luego de la grave situación de salud que lo tuvo al borde de la muerte.

“Con papá tenemos una relación muy linda, pasamos por muchas cosas. Cuando él estuvo internado, muy mal, la gente se acercaba y me daba mucho amor. En ese momento, que me dijeran que prendían una vela por él me llenaba de emoción”, reveló la cantante profundamente conmovida. Y siguió recordando el mal momento que tuvieron que atravesar hace apenas unos meses. “Cuando papá salió de terapia intensiva nos relajamos un poco más pero el aviso era que todavía no se sabía nada y después, cuando entró en coma la decisión fue la de suspender el show. Es que con papá trabajamos juntos y este proyecto es de los dos, sin él nada de lo que pasó hubiera sido lo mismo, porque nosotros planeamos este espectáculo juntos”, dijo con la voz quebrada por el llanto.

Acto seguido, la novia de De Paul explicó que sus lágrimas son de felicidad y no de tristeza. “Me pongo a llorar porque para mí cerrar este año con mi papá, haber pasado el Mundial en Qatar, que es lo que le promeíamos cuando estaba muy mal, es increíble para mí. Y siento que todos los golpes, como también las cosas hermosas que me pasaron me hicieron más fuerte”, reveló todavía con los ojos húmedos.

En cuanto a las críticas que recibe de algunas personas, en especial por su relación con el jugador cuando recién se había separado de su esposa, Tini asegura que aprendió a sobrellevarlas. “Es un trabajo de todos los días entender que al fin y al cabo las personas que hablan o que comentan no viven con vos en tu casa, porque no saben la realidad, cómo se dieron las cosas, pero también al mismo tiemp siento que salir a aclarar a veces es peor”, destacó la cantante, con Rodrigo al lado.

Y al respecto, enseguida aclaró: “Todas las personas que están a mi lado saben cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquila y en paz”.

Ya en otro momento de la entrevista, la cantante repasó cómo vivió el Mundial de Fútbol en el que su novio se consagró campeón mundial. “Al principio, cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, no me esperé para nada lo que sucedió después. No podía creer que me estuviera pasando eso, con las críticas que recibía, en un momento pensé: '¿Esto es una joda?'”, contó sobre los comentarios que le hicieron por las redes sociales tildándola de que traía mala suerte a la Selección.

Sin embargo, a pesar de todos los cuestionamientos, ella decidió viajar a Qatar a acompañar a su pareja. “Cómo voy a dejar de tomar decisiones por algo externo a mi vida, no me podía perder esta hermosa oportunidad y entonces fui. Quizás en otro momento no lo hubiera hecho, pero lo que pasó con mi viejo me cambió radicalmente”, confesó conmovida de recordar ese mal trago.

Si bien Tini no pudo estar presente el día que se jugó la final de Argentina contra Francia, ella estuvo siempre cerca de su amor. “Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que nos son importantes. También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos, a sus amigos de toda la vida. Es un tipo súper tranquilo, yo voy con el lado osccuro de las cosas y él me muestra el otro lado, que es mas increible, me levanta y me saca una sonrisa constantemente”, relató.

Más distendida, confesó que tiene videos de su novio cantando y bailando. “Algun día voy a mostrarlo cantando “Sin bandera”, o la Princesita Karina, que le encanta”, contó entre risas, mientras lo miraba cómplice a su novio.

Antes de cerrar la entrevista, Tini contó que tiene planes de pasar Año Nuevo con el futbolista en Madrid, porque además, también se sumarán unas amigas que están viviendo allá. Después, ella tiene pensado regresar porque arranca nuevamente con su gira y también tiene previsto el lanzamiento de un nuevo álbum.

En cuanto a su carrera, Tini destacó el increíble momento que vivió este año cuando la banda Coldplay le propuso cantar junto a ellos en el show que dieron en Buenos Aires. “Mi papá me había anticipado que me iba a llamar Chris Martin, pero no pensé que sucedería. A los dos días, me llamó y no podía creerlo. Es una persona que ha acompañado a tantas generaciones con su música, que para mí estar hablando con él fue una locura. Me dijo tengo ganas de cantar con vos esta canción que tengo con Selena y enseguida le dije que sí”, describió.