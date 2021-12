Tití Fernández se despidió de Masterchef Celebrity y conmovió a todos con su gesto

Este domingo se vivió una difícil gala de eliminación en Masterchef Celebrity. Es que Sabrina Garciarena (que reemplazaba a la Tigresa Acuña), Paula La Peque Pareto, Tití Fernández, Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Charlotte Caniggia se enfrentaron en una complicada consigna en la que el tiempo era el factor fundamental. De acuerdo a lo que les indicó el jurado, debían preparar en tan solo 90 minutos dos platos a elección. Pero con una particularidad: primero debían preparar uno y después el otro, es decir, no podían adelantar la segunda preparación mientras hacían la primera. “Es fundamental la estrategia sobre el tiempo que le deban dedicar a cada una”, les aconsejó Damián Betular.

Lo cierto es que en primera instancia, las únicas afortunadas en subir al balcón fueron Sabrina y La Peque, quienes ya están en la próxima ronda del reality. De esta forma, los restantes cuatro participantes tuvieron que seguir cocinando con el tiempo que les quedaba. Charlotte logró hacer el mejor plato con una extraña preparación a la que llamó “Raro” y constaba de huevo revuelto, queso cheddar, bacon, coco rayado y miel. “Yo comería esto todos los domingos”, le dijo Germán Martitegui. La mediática también había sorprendido con su look, ya que llegó al programa con un pijama rosa y gafas de sol. Luego, Mica fue salvada también con su aceptable revuelto gramajo y, entonces, el mano a mano quedó entre Tomás y Tití. “El cocinero que abandona las cocinas más importantes del mundo es...Tití”, anunció Damián.

Como el flamante eliminado tenía la medalla dorada (fue directo a la gala de eliminación debido a que no pudo presentarse en la anterior), el dueño de Tegui le indicó que tenía la oportunidad de dejársela a uno de sus compañeros. “A la querida Luisa se la voy a dejar”, dijo él. Y, acto seguido, la actriz se mostró muy emocionada y fue a abrazarlo. “No me podés hacer esto”, le dijo ella conmovida y agradecida.

“Yo creo que se conocen de otra vida, algo pasó ahí. Donde hubo fuego, cenizas quedaron”, lanzó la hermana de Alex Caniggia. Mientras que, en el backstage, Luisa expresó: “La verdad, no lo esperaba. No lo puedo creer. Es un gran tipo Tití, lo quiero mucho”. “¿Cómo no se la voy a dar a Luisa la medalla? Además los dos veteranos tenemos que defender la parada”, sostuvo el periodista deportivo.

“Vos Germán dijiste en el primer programa: ´Gracias Luisa por todo lo que nos diste'. A mí también me dio, me dio muchísimo Luisa y yo tuve la suerte de poder compartir muchas horas de trabajo con ella. Es una mina extraordinaria. Se merece estar muchísimas semanas acá porque, además, ella quiere a Masterchef mucho más de lo que yo lo quiero. Y mirá que yo quiero a Masterchef mucho...”, finalizó Tití y agradeció a todo el equipo.

Otro de los momentos destacados de esta emisión se dio mientras la pareja de Fabián Cubero estaba preparando un rogel. En un momento, el ex Bake Off se acerca a su isla y quedó sorprendido con la elección de ella. “Mirá, tengo la harina, el azúcar, la sal, le voy a meter las yemas, la manteca....”, explicó Mica y, acto seguido, dijo un insulto. “¿Cómo?”, le retruco Damián. A lo que la ex Combate respondió: “No, que está caliente”. A modo de reto, Betular le apuntó: “Micaela, dejá de putear tanto, porque vas a tener un baby aparte”. “Ay sí”, atinó a responder la concursante.