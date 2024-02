Tomás Holder se hizo un retoque estético en la cara y en las redes lo compararon con Ricardo Fort

Tomás Holder es uno de los influencers más polémicos de las redes sociales y siempre está en boca de todos. El primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe) fue tendencia en las últimas horas debido a su último retoque estético.

El exparticipante del Bailando 2023 (América) publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se puede ver el notable tamaño de sus labios. La imagen se viralizó y en Twitter comenzaron a hacerse eco del posteo.

“Holder se pichicateó la boca. Estoy estallada. Apreciémoslo ahora, porque es el nuevo Ricardo Fort, pero pobre”, “Ay, a mí me da un cringe terrible, pero es inevitable no seguirlo”, “Lo banco”, “Es Calamardo el hermoso”, “Como hay complejo de Kardashian, hay complejo de Ricky Fort”, “Se hizo los labios de Anto Pane” y “Lo amo tanto, ojalá no se descarrille” fueron algunos de los comentarios de los tuiteros. Tomás Holder se hizo un retoque estético (Foto: captura Instagram/tomasholder_)

Tomás Holder de “Gran Hermano” se abrió una cuenta de OnlyFans y ofreció un 85% de descuento

Sin dudas, Tomás Holder es fanático de la polémica. El exparticipante de Gran Hermano 2022, no deja de ser noticia en las redes sociales con las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, el influencer decidió probar suerte en una nueva aplicación.

Se trata de OnlyFans, la plataforma donde los usuarios suben contenido erótico y sus fans pagan suscripciones para poder acceder al material. Con humor, Tomás Holder invita sus fans a suscribirse a su cuenta de OnlyFans (Foto: Tomas.Holder).

“Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza”, indicó el influencer en la bio de su cuenta. Además, agregó: “Si no sabes regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas…Y si sabes, mándame un DM para que veas como todo se puede calentar”.

La membresía mensual tiene un costo de US$ 21,25, sin embargo, atento a la situación económica que atraviesa el país, Holder anunció una promo lanzamiento con un descuento del 85% a solo US$ 3.75. Al momento la cuenta tiene un total de 47 fotografías y un video.

Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este gracias al RCP

En los primeros días de enero se viralizó en las redes sociales un video de Tomás Holder haciéndole RCP a una chica que se desmayó en un bar de Punta del Este. “Le bajó la presión y se desvaneció. Nos asustamos porque no respiraba”, comentó el ex Gran Hermano en diálogo con Desayuno Americano (América).

Según explicó, no dudó en intentar ayudarla cuando vio que muchas personas alrededor no hacían nada: “Te ponés muy nervioso porque no sabés qué hacer. Pensás que tenés la vida de alguien en tus manos y uno se siente culpable si pasa algo malo. Me dio bronca y lástima que la gente se quedaba mirando en vez de ayudar, y uno tiene que actuar rápido. Hice lo que pude”. Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este gracias al RCP (Foto: Instagram / tomasholder_)

A través de sus redes sociales, el mediático compartió el video del momento y reflexionó: “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre todos... Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios por dejarme ayudar”.