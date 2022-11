Tomás Holder reveló por qué decidió alejarse de los medios

Tomás Holder se convirtió inmediatamente en el participante más polémico de Gran Hermano 2022 (Telefe) y la gente se encargó de sacarlo de la casa con el voto telefónico. Aunque visitó en todos los programas televisivos en su primera semana afuera del reality, rápidamente desapareció del radar.

Su alejamiento de los medios se trató de una decisión personal y reflexionó sobre la fama. Lejos de las cámaras, el joven de 20 años está muy activo en sus redes sociales donde se muestra muy enamorado y cómplice con su novia Paula Balbi. Al parecer sus seguidores no dejan de pedirle que vuelva a la tele y eso lo motivó a responderles a través de una historia de Instagram.

“Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo...”, explicó con total sinceridad. Acto seguido, reflexionó sobre la fama: “No se olviden la edad que tengo, no se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantos flashes en la cara”. Tomás Holder reflexionó sobre la fama repentina. (Foto: Captura Instagram /tomasholder_)

Jimena Barón soñó con Tomás Holder y relató la extraña situación: la reacción del exparticipante de “Gran Hermano”

Jimena Barón es una fanática de Gran Hermano 2022 (Telefe) y sigue de cerca todo lo que pasa en la casa más famosa del país. Desde compartir los memes que van creando los seguidores del reality hasta opinar sobre lo que ocurre con los participantes, la cantante no duda en comentar el minuto a minuto en sus redes sociales.

En las últimas horas, “La Cobra” reveló que hasta empezó a soñar con el certamen. “Soñé que era una pareja del Bailando 2023 con Tomás Holder. Esto se está yendo al carajo”, escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter. Jimena Barón no puede dejar de pensar en "Gran Hermano" (Foto: Captura Twitter).

El tuit superó los 11 mil likes y recolectó todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores. “Un límite te pido Jimena”, “Que no caiga tu carrera Jime. Te apoyo en todo pero en esta no jajaja”, “Traten de que Tinelli no vea esto, ya lo conocemos”, “Basta, Jimena” y “Eso fue una pesadilla más que un sueño”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo. Tomás Holder se hizo eco del comentario de Jimena Barón (Foto: tomasholder_)

Holder, que en varias oportunidades dijo no estar al tanto de temas de la farándula, no fue indiferente al comentario de la cantante. Compartió una nota titulada “La premonición de Jimena Barón sobre su futuro con Tomás Holder” y escribió arrobándola: “¿Bailando 2023?”.