Toti Pasman le contestó a la mujer de Di María: "Me equivoqué, pero no pido perdón"

El sábado, la Selección Argentina de fútbol logró romper una racha de 28 años. Los dirigidos por Lionel Scaloni consigueron levantar un trofeo en mayores luego de derrotar a Brasil en la final de la Copa América.

En el Estadio Maracaná, Ángel Di María se vistió de héroe y metió un golazo que hizo recordar a su enorme corrida ante Nigeria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El Fideo se tomó revancha de sus mil y un episodios con la Selección y entró en la historia grande del fútbol de nuestro país.

Tantas veces criticado, el volante del PSG respondió con goles a las palabras de Juan Carlos Pasman. Jorgelina Cardozo, pareja del rosarino, le dedicó algunas historias al periodista una vez se concretó la hazaña en el mítico estadio. Toti, ahora conductor del Show del fútbol, no tardó en responder.

"DI María metió el gol más importante de los 28 años de la Selección Argentina. Yo no tengo nada para decirle, porque él no dijo nada de mi. Si a su esposa, que me escribió cuando el 7 de junio dije lo que dije en el programa del cual no me arrepiento porque lo sentía. Yo lo que veía era que el ciclo de Di María en la Selección estaba terminado", abrió.

Luego, explicó: "Habían pasado un montón de cosas. Lesiones, idas y vueltas con el entrenador. Pensé que estaba terminado su ciclo, me equivoqué. Es por cuestiones futbolísticas. Hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendientes con los jugadores u opinar y yo elijo este último camino aunque me equivoque. Y me equivoqué, porque ayer Di María demostró que tiene cosas para aportarle a la Selección".

También narró cómo fue el encontronazo con la mujer del futbolista: "Hoy en las redes que ese video se hizo viral, la única persona que me escribió desde el 7 de junio hasta anoche fue Jorgelina Cardozo, la mujer de Di María. Me dijo 'a él no le importa nada de lo que decís', pero la familia sufre". Hablamos bien, y ayer termina metiendo un gol".

Toty Pasman, a quien hizo conocido Maradona por decirle la famosa frase "la tenés adentro", le había pedido de rodillas a Scaloni que no ponga más a Di María, el autor del gol ante Brasil. #LTA pic.twitter.com/rXrUvRlr7S ? Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) July 11, 2021

Por último, dejó en claro su postura de no disculparse ante el jugador de la generación dorada: "Me decían 'tenés que pedirle perdón'. 'Arrodillate y pedile perdón'. No lo voy a hacer. Nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos. Yo creo que eso es mucho más grave".