Tras anunciar que tendrán un hijo, Melody Luz y Alex Caniggia enfrentan rumores de crisis

Después de que Melody Luz y Alex Caniggia confirmaron públicamente que esperan su primer hijo, fuertes rumores de una crisis amorosa comenzaron a revolotear alrededor de los futuros padres.

El primer runrún habla sobre una fuerte crisis en la pareja que habría surgido después de su idílico viaje por Europa, y el segundo advierte decidieron separarse cuando regresaron a Buenos Aires y no convivir más bajo el mismo techo.

A partir de estos presuntos, también se ha reportado que el entorno más cercano al conductor de El Trece no se habrían tomado muy bien la situación y por ende, hay tensiones con Luz, quién además debe lidiar con las incertidumbres propias de su condición como madre primeriza. Melody Luz y Alex Caniggia enfrentan rumores sobre una supuesta crisis. (Foto: Instagram / melodyluz)

Estas informaciones fueron expuestas durante la transmisión del ciclo Mañanísima (Ciudad magazine). Según el panelista Mariano Berón, hay otro detalle no menor: el círculo cercano al Emperador no estaría feliz de la llegada de un bebé a la familia.

No obstante, Estefi Berardi salió al paso para defender a Alex y Melody. “Qué se dejen de joder. Alex siempre dijo que quería ser padre y la eligió a ella. No se metan”, indicó, al tiempo que quiso saber si entre este grupo, estaba la madre del mediático, Mariana Nannis.

Aunque esto último pareció descartado, Kate Rodríguez -quién participó junto a Álex y Melody en la primera temporada de El Hotel de los Famosos (eltrece)-, aportó con un comentario en el que tanto ella como sus compañeros coincidieron: “La pareja es supertóxica desde el principio. Para el Instagram están muy piolas, pero para adentro, hay un cortocircuito”.

El choque entre Melody Luz y Estefi Berardi por la noticia de su embarazo

La panelista de LAM (América) le escribió a Melody Luz para consultarle por la información que le había llegado respecto al bebé en camino, cuando aún nadie lo sabía. “Donde trabajás son unos nefastos, mirá cómo me hacés poner bol... No sé si tenés pruebas o no, pero me da bronca que se metan en la vida de los demás”, le dijo la bailarina con total euforia y preocupación. La intensa conversación entre Melody Luz y Estefi Berardi. (Foto: Captura América).

Estefi no esperaba la reacción de la novia de Alex Caniggia. “Nunca me pasó algo así. Me empezó a preguntar muy alterada cómo me había enterado de esto si no lo sabía ni siquiera su familia. No podía entender cómo lo sabía. Igual le dije que se relajara, que no lo iba a contar si ella no quería”, aseguró.