Tras las sospechas de fraude en Gran Hermano, salió a la luz la verdadera identidad de El Gran Primo

Nuevas sospechas de fraude recaen sobre Gran Hermano (Telefe), a partir de una decisión de Romina, quien en medio de su elección para salvar a uno de los nominados en placa de esta semana, expuso ante la audiencia la existencia del “Gran Primo”. Este personaje inédito habría influenciado la elección de la exdiputada a última hora. Como resultado, Julieta quedó salvada mientras que Daniela, su otra aliada fuerte en la casa, deberá enfrentarse a su posible eliminación este próximo domingo.

Los seguidores del programa se llevaron una inesperada sorpresa ante la revelación de la política de Moreno. “Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo' y como que ya tenía tomada la decisión, y me dijo unas cosas, me hizo confundir mucho”, confesó la “hermanita” al aire, visiblemente conflictuada.

Con respecto a la aparición de este “nuevo” elemento, Santiago del Moro salió al paso de las declaraciones de Romina para aclarar que en realidad, se trata de Juan, el psicologo de los participantes. Sin embargo desde el ciclo de LAM, su conductor, Ángel de Brito dio otra versión sobre su identidad: “Es el que habla con los chicos en el turno noche”, en referencia a quien suplanta a Rodrigo Vals, “la voz” del programa, cuando no está presente.

Sin embargo, la duda quedó instalada entre los fanáticos del programa en Twitter. Se cree que “Gran Primo” no solo condiciona las elecciones de los jugadores en el show, sino que además podría darles información del afuera para armar mejor sus estrategias. Para Romina Uhrig, su cambio de última hora, fue condicionado por una charla con "Gran Primo". (Foto: Captura Telefe)

Santiago del Moro filtró en vivo quién se va el domingo en “Gran Hermano” y denuncian fraude

En la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) de este miércoles se dio a conocer que Julieta Poggio hizo la primera fulminante del reality. Su jugada apuntó contra Camila Lattanzio, y hubo una frase de Santiago del Moro que levantó sospechas de fraude entre los televidentes del concurso.

“A del Moro se le escapó un ´Camila fulminadísima, se va el domingo´”, escribió una internauta a través de su perfil de Twitter y generó una ola de repercusiones y controversias entre los usuarios de dicha red social, quienes manifestaron que el conductor “mandó al frente a la producción”. Santiago del Moro y las especulaciones en redes sociales por su frase sobre Camila de "Gran Hermano". (Foto: Captura Twitter / hugolealmusic).

“Se va armando un placón”, señaló Santiago del Moro luego de que mostraran cómo estaba quedando la placa con los participantes nominados de esta semana: Nacho, La Tora, Julieta, Daniela y Camila -por la fulminante-. Fue en ese momento que lanzó la frase que generó dudas entre los fanáticos del reality: “Camila fulminadísima, se va el domingo”, lo cual causó un revuelo en las redes. “Ya lo tienen todo arreglado y le dijeron a Julieta que fulmine a Camila para que piensen que fue su idea”