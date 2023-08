Trueno se sumó a Lali Espósito: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales"

El rapero Trueno expresó este lunes "tus derechos son lo único que tenés, no te regales", en alusión al resultado de las elecciones de ayer en las que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue el más votado con el 30,04% de los sufragios.



"Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", publicó Mateo "Trueno" Palacios Corazzina en su cuenta de Twitter.



El mensaje del rapero argentino de 21 años, ganador de cuatro Premios Gardel, se suma a otras declaraciones y posicionamientos que tuvo sobre política local.



"Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia, Jujuy", escribió junto a una publicación de la revista Sudestada en la que aparece una foto de un joven de 17 años baleado por las fuerzas de seguridad provincial, en el marco de la represión de hace dos meses en esa provincia.



Recientemente, el rapero lanzó una nueva canción denominada "Fuck el police" en la que critica la violencia policial y hace alusión al fallecido excomisario de la Policía Federal Jorge 'Fino' Palacios, acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA y nombrado jefe de la Policía Metropolitana por el exmandatario Mauricio Macri.



"Basta de gatillo fácil. Basta de abuso de poder. Basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra de la cabeza", había publicado sobre el accionar de las fuerzas policiales en Jujuy. Luego, expandió su mensaje al asegurar que no le afecta que la increpen en redes "por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho".



"La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente", agregó.