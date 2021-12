Un ex participante de Gran Hermano dijo que estar dentro fue "un calvario"

A diez años de la edición de Gran Hermano que dio por ganador a Cristian U, Emanuel Di Giogia -quien estuvo 70 días en la casa más famosa del país y mantuvo en vivo una recordada discusión con Jorge Rial, aquella de Munro y San Martín-, dijo que no la pasó bien en el reality, que lo vivió como un “calvario” y lo comparó con una “cárcel VIP”.

“Quiero contar, pero no quiero sonar resentido, muchos dirán: 'Este es resentido porque ganó Cristian el juego' y no se trata de eso, no soy boludo, ahí adentro sabía que en mi edición Cristian era el personaje más fuertes, yo le hacía el jueguito”, aclaró antes que nada el ex hermanito en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

En ese sentido, insinuó que habría favoritismos con el paseador de perros y dio ejemplos: “Un día dijo que se iba, no le creí, no se fue y al segundo amague se fue... Yo veía cosas como que en el confesionario, adonde ibas si te dolía la cabeza o necesitabas un psicólogo, y tocabas el timbre, a Cristian se lo abrían de diez a 15 veces por día y a los demás no, no te atendían, una o dos veces al día”.

“¿Sufriste maltrato?”, preguntó el conductor, a lo que sin dudarlo el también actor respondió que sí, y explicó: “Porque te sentís destratado, querés que sean todos iguales y tengan el mismo derecho, y cuando ves que otro tiene algo más, te das cuenta que es quien querían que ganara el programa”.

En una de las galas en vivo Emanuel mantuvo un entredicho al aire con Rial, por entonces conductor del ciclo. En la nota que dio, explicó el detrás de escena de la pelea, que se originó luego de que el anfitrión del programa le dijera a los hermanitos que llegarían cuatro incorporaciones a la Casa.

“Con Rial no me quedó pica, pasaron diez años y sé que era el conductor. Eso fue un jueves y unos días antes, el domingo, ellos habían escuchado gritos provenientes de la calle: 'Váyanse todos, lo meten a Cristian U, es un afano', nos dijeron. Yo dije: 'No puede ser'. Fue una de las chicas a ver el reglamento, que estaba en la casa para ver qué podes hacer y qué no, y en uno de los ítems decía que el que se va por decisión propia no tiene el goce de regresar a la Casa. Entonces dije: 'No, se fue, no puede entrar'”, recordó.

“El jueves siguiente Jorge nos dice que entran cuatro participantes y ahí se arma la bronca y le digo: 'No podés meter a Cristian porque hay reglamento'. Después va el corte y a la vuelta se produce la pelea de Munro - San Martín. En el corte Jorge se metió en la casa para hablarnos y no salió en vivo eso. Nos dijo: 'Emanuel, Gran Hermano puede hacer y deshacer las reglas a su antojo'. Esa fue la peor agresión que me podrían haber hecho, porque me decían que se cagaban en las reglas del juego, dije: 'Agarro un cuchillo, los echo a todos y quedo último, gano, vale'. Me dijo que no y al volver del corte me buscó la lengua”, recreó.

Además Emanuel dijo que por esos días las cosas no eran fáciles en al Casa: “Las chicas llorando, era un quilombo, y eso te afecta me mentalmente, yo hacía tres meses que no veía a mi familia. Pasaban cosas extrañas, me di cuenta que me querían echar. Es como una cárcel VIP: te tenés que agarrar de gestos, miradas”.

El regreso de Cristian U y otros tres compañeros -Rocío Gancedo, Emiliano Boscatto y Gisele Marchi- no cayó bien en el grupo, lo que generó quejas: “Ahí fue que nos trajeron media hora la familia a cada uno, pusieron la entrada de todos los familiares en la tele menos la mía, porque mi hermano me dijo: 'Salí que está arreglado para que gane Cristian, salí'”.

“Fue una cárcel VIP”, reiteró Emanuel. Y ante la pregunta sobre si fue un calvario, fue contundente: “Sí”. Aquella edición dio por ganador a Cristian U. Junto con ellos se destacaron Rocío Gancedo, quien murió trágicamente en el 2017, Gisele Marchi, que se alejó de los medios y recorrió el mundo haciendo música, y Martín Pepa, quien se dedica a la producción.