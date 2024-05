Un gol de Garnacho fue elegido como el mejor de la temporada en la Premier League

La Premier League eligió a un golazo del argentino Alejandro Garnacho como el mejor de la temporada 2023/24.

Se trata de una tremenda chilena realizada por el argentino cuando su equipo, el Manchester United, goleó 3-0 al Everton por la 13° jornada de la mejor liga del mundo.

En la jugada, que ocurrió para abrir el marcador a los tres minutos, el lateral Diogo Dalot desbordó para tirar un centro que conectó Garnacho con una impresionante chilena que se clavó en el ángulo.

Garnacho, nacido en Madrid pero nacionalizado argentino, aprovechó esta temporada para seguir afirmándose en el 11 titular del Manchester United. Los Red Devils ayer cerraron una muy floja temporada con una gran alegría, ya que derrotaron al Manchester City en la final de la FA Cup.