Una exparticipante de Bake Off Argentina está en terapia intensiva tras dar positivo en COVID-19

Agustina Fontenla, quien se hizo conocida por su participación en el reality Bake Off Argentina (Telefe), está internada en terapia intensiva. La joven de 35 años dio positivo en coronavirus hace unos días y ahora su cuadro se agravó, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud en Viedma, Río Negro.

“Está cursando COVID con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá”, explicó el lunes Julio Fontenla, su papá, en declaraciones al medio local Noticias Net. El hombre detalló que tuvo que ser trasladada desde San Antonio Oeste, lugar donde vive la familia, hacia una clínica de Viedma donde está hace tres días. Para llevar un poco de tranquilidad a los seguidores de la joven, el papá volvió a hablar con el mismo medio y aseguró: “Agustina se encuentra estable”.

A raíz de la noticia, muchos de sus excompañeros de programa se volcaron a las redes sociales para enviarle su apoyo en este difícil momento. Gerardo Domínguez le expresó: “Te amamos Agus, mucha fuerza”, gesto que replicó Gabriel Rojas.

Por su parte Samanta Casais, la polémica concursante del certamen, también le dejó un mensaje a Fontenla donde le manifestó: “Estás en mis rezos y oraciones. Sé que de esta vas a salir más fuerte que nunca. Les pido a todos que le envíen mucha fuerza y amor y recen mucho por su salud”. Agustina es abogada y si bien no ganó el certamen de pastelería, sí llegó hasta las semifinales y demostró su amor por la cocina.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, explicó en una de las instancias finales del programa conducido por Paula Chaves.

Al hablar en profundidad sobre su pasión por la cocina, señaló: “Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”.

Después de haber quedado eliminada del reality, lanzó un emprendimiento llamado “Arte y azúcar”, dedicado a la preparación de tortas, cupcakes y diferentes preparaciones de pastelería. “Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, expresó en su cuenta de Facebook al hablar de las razones que la llevaron a meterse de lleno en lo que tanto la apasiona.