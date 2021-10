Veo esas fotos con Mavys y me da mucha vergüenza: el mea culpa de Omar Suárez

Después de dos décadas, Mavys Alvarez habló de la relación sentimental que mantuvo con Diego Maradona cuando tenía tan solo 16 años. La cubana describió aquellas épocas como un calvario y sus declaraciones tuvieron una repercusión inmediata en la Argentina. A raíz de esto el entorno del exjugador quedó en el ojo de la tormenta. Este sábado, Omar Suárez rompió el silencio y, al igual que Guillermo Coppola, aseguró no haberse dado cuenta de nada.

En contadas ocasiones viajó a Cuba como pareja de Guillermo Coppola y reveló cómo era su trato con la joven cubana.

“Es una semana muy dura. Escuché las declaraciones de Mavys y a mi me causó mucha pena y vergüenza... Estuve ahí y no lo supe ver”, dijo en el aire de Implacables (elnueve). Entonces reafirmó: “Yo no me di cuenta el calvario que ella vivió en esas cuatro paredes junto a Diego Maradona”.

Hizo impactantes declaraciones sobre lo que vivió durante la relación (América TeVé, Miami).

A modo de contexto, el empresario detalló que tras el episodio sucedido en Punta del Este, Uruguay, en el 2000 la familia decidió llevarlo a Cuba para que se rehabilite. Después de tiempo, los amigos quisieron ir a visitarlo: “En 2001, Mavys cumplía 17 años. Llegamos y nos encontramos con algo totalmente distinto a lo que contó, y no es una justificación, pero vivía en una casa con Diego y en la otra estaban su abuela, su padrastro y su tío”.

Luego remarcó que a los primeros dos días no vieron a Diego porque él estaba con Mavys y que ellos estuvieron con la familia de ellas. Hasta que al tercer día le festejaron el cumpleaños en un restaurante todos juntos.

Mariano Israelit, Diego Maradona, Mavys Álvarez y Omar Suárez en Cuba (Gentileza Mariano Israelit).

A modo de mea culpa sostuvo que la foto que circula le dio más vergüenza que la nota en sí misma: “Me pregunto 'qué hago ahí' porque le ves la cara a la chiquita y... pero en ese momento nadie tomó conciencia”.

Consultado acerca de su vínculo con Claudia Villafañe, Suárez expresó: “Yo a las mujeres de Diego ni les hablaba, ni las miraba, y si podía evitarlas, mejor, porque Diego era celoso total; cuanto menos roce tenías de una manera o de otra, mejor”.

Luego se refirió a cuando Mavys vino al país para el partido homenaje en La Bombonera y remarcó que todos sabían y nadie se dio cuenta.

En el piso de elnueve estaba Ignacio Trimarco, abogado de Suárez, que detalló: “La denuncia que se hizo acá en Argentina la hizo una ONG porque dicen que ese traslado de ella siendo menor tuvo que ver con un fin de explotación sexual, (...) y esta circunstancia evidentemente no sucedió. Quizás sí hubo otros delitos, pero creo que el juez la va a desestimar y quienes estén afectados en esta causa no creo que sufran consecuencias”.

“Ahora lo que vamos a pedir es que Mavys declare lo que vivió acá en Argentina, porque la trata tiene que ver con captación y explotación, y me parece muy desajustado y poco profesional por parte de la PROTEX, porque le quita prestigio y desestima otras denuncias de trata de personas”, sentenció el letrado.

Después de la explosiva nota, donde la joven cubana habló de su relación con Diego Maradona, la empresaria salió a desmentir una versión que dio el presentador.

Daniel Gómez Rinaldi quiso saber entonces qué había de cierto en la versión de que quisieron traer a Mavys en una valija y el empresario dijo que el futbolista lo evaluó como posibilidad para sacarla de Cuba en caso de que no lo autorizaran porque Maradona quería que ella conociera el país.

A modo de cierre, Suárez sostuvo: “Los hombres tenemos que empezar a pedir disculpas, por suerte las mujeres dio pasos agigantados, pero falta todavía, y yo sentí que tenía que poner un granito de arena, porque tengo hijas y veo esas fotos con Mavys y me digo a mí mismo 'Le erraste'”.