Viciconte rompió el silencio tras ser señalada como la finalista de MasterChef Celebrity

Aunque todavía faltan algunas emisiones, todo indicaría que Mica Viciconte llegó a la final de la tercera edición de MasterChef Celebrity. En medio de los trascendidos, la participante del certamen emitió un contundente mensaje en redes sociales.

“Tantas especulaciones que ni idea por qué se crean o se dicen. Vivir el presente”, escribió la guardavidas en Twitter y se desentendió del escándalo por las supuestas filtraciones.

La reacción de Mica Viciconte ante la versión de que ella sería una de las finalistas o ganadoras de "MasterChef Celebrity". (Foto: Twitter/ @MicaViciconte)

El tuit no pasó inadvertido entre sus más de 900 mil seguidores. “Te amo, bonita, no importa lo que pase, vos ya lo hiciste excelente y cerraste muchas bocas”, “Te amamos, pase lo que pase siempre con vos. Desde Combate hasta donde sea, no tenés techo”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron quienes salieron a bancarla.

Por otro lado estuvieron las personas a las que la filtración no les cayó nada bien y culparon a la actual pareja de Mica por el escándalo. “No se entiende porque Fabián (Cubero) subió la foto a TikTok. Lo siento pero me molesto mucho. Espero que no te perjudique”, comentó una usuaria.

Rocío Marengo volvió a meter la pata

La información de que Mica sería una de las finalistas del certamen de cocina de los famosos salió a la luz después de que Rocío subiera un posteo felicitándola por el gran trabajo que la ex Combate hizo en las cocinas. “Te la bancaste toda. Guerrera, luchadora, gran jugadora”, escribió Marengo acompañando una foto de la participante.

Rocío Marengo dio a entender que Mica Viciconte había ganado "MasterChef Celebrity". (Foto: instagram/marengorocio)

Al darse cuenta de que había metido la pata, decidió eliminar el posteo pero ya era tarde. En diálogo con LAM (América), intentó aclarar todo pero la terminó embarrando más aún.

“¡Hola, Angelito! Mil gracias por permitirme este espacio para poder aclarar. Fue todo un mal entendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta, compartí una historia felicitándola pero también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, que estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando este juego embarazada, que es muy difícil”, comenzó argumentando Rocío.

Acto seguido, expresó: “Entonces, me alegré, lo compartí porque me había informado por las redes y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitás si no salió? Qué sé yo, no pasó nada de eso...'. Así que nada, al toque lo bajé, pero ya me habías capturado la historia y todas las redes estaban hablado de eso”.

“La realidad es que no tengo ningún tipo de información, que solo estoy contenta por el paso de Mica por MasterChef y que obviamente quiero que gane y como amiga merece ganar, ¿qué te voy a decir? Si es una genia, juega como nadie”, concluyó Marengo.